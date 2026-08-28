El Gobierno no enviará a Bruselas datos de las comunidades sobre el lobo que «falsean la realidad»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Santander Eva García | EFE

La guerra del lobo entre el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas ha sumado un nuevo asalto. El pasado jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advirtió de que el Gobierno no va a enviar a la Comisión Europea un informe sobre el lobo con datos remitidos por las comunidades autónomas que «no se acomodan a la realidad», sino que la «falsean» y se basan en criterios «políticos» y no «científicos». Y justo en el foro negó que la administración central esté preparando modificaciones legislativas para introducir de nuevo al lobo en el Lespre, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, del que salió en primavera del 2025. La respuesta a sus declaraciones no tardó en llegar y justo ayer el sindicato UGAM-COAG alegó que sus declaraciones eran «inaceptables», al tiempo que defendió los datos que aportan las comunidades. Son «elaborados por técnicos públicos y basados en seguimientos rigurosos» , espetó la organización agraria.

Lo que había dicho también Hugo Morán, según Europa Press, es que «vamos a intentar a ver si en último término las comunidades autónomas son capaces de corregir sus propios datos y acomodarlos a la realidad». Pero la organización ganadera, sin embargo, defendió esos datos. Asegura según Efe que son elaborados «por técnicos públicos y basados en seguimientos rigurosos», y calificó de «mensaje irresponsable» el trasladado por el secretario de Estado. «Mientras él niega las cifras reales, los ganaderos sufrimos ataques diarios, animales muertos y pérdidas económicas y emocionales que nadie asume», expone COAG en un comunicado.