La Xunta declara la emergencia cinegética en toda Galicia por primera vez para frenar los daños del jabalí

Imagen de un campo de maíz aplastado supuestamente por jabalíes

La Consellería do Medio Ambiente ha declarado la emergencia cinegética temporal en todo el territorio de la comunidad ante la presencia y los daños ocasionados por el jabalí. La medida entra en vigor este viernes, 31 de julio, tras la publicación de las correspondientes resoluciones en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La declaración se extenderá hasta el 31 de julio del próximo año, abarcando la totalidad de la temporada de caza 2026-2027.

Es la primera vez que este instrumento se aplica de forma global a toda Galicia, tras haberse recurrido a él de manera localizada en cinco ocasiones anteriores (2019, 2021, 2023, 2024 y 2025). El ámbito de aplicación abarca los tecores (terrenos cinegéticamente ordenados), las zonas libres y, como novedad en esta ocasión, las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

El objetivo de esta decisión excepcional es eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones del animal para prevenir futuros daños. Las resoluciones responden a un análisis pormenorizado de los avisos por daños a la agricultura, los accidentes de tráfico, la superficie afectada, el censo ganadero porcino y los problemas de seguridad ciudadana que causan los jabalíes en los entornos urbanos. Asimismo, se ha tomado en consideración su potencial como factor de difusión de la peste porcina africana, ya que una elevada densidad de población favorece la dispersión de la enfermedad, dificulta su erradicación e incrementa el riesgo de que se vuelva endémica en Europa.

Herramienta complementaria

Se trata de un mecanismo adicional y complementario a la caza reglada y a las actuaciones de control por daños, las cuales seguirán desarrollándose según la resolución anual y los protocolos establecidos. La normativa autonómica prevé la emergencia cinegética para casos en los que una especie resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial para la agricultura, la ganadería o la seguridad vial.

Durante el período de vigencia, se permitirá abatir o capturar jabalíes de ambos sexos sin límite de ejemplares, con prioridad en hembras adultas y subadultas de todas las edades. Igualmente, se podrá abatir a crías y hembras seguidas de crías, siempre que se disponga de la autorización especial previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Medios auxiliares y esperas

Para optimizar el control de la especie, se habilitan herramientas excepcionales como la ampliación de jornadas en períodos no aprobados en el plan anual de aprovechamiento de los Tecores. Además, se autoriza el uso de medios auxiliares: dispositivos de mira con convertidor o amplificador electrónico de luz, detectores electrónicos de paso o presencia y cebaderos de grano o frutos en cultivos dañados, con el fin de garantizar la seguridad y mejorar la eficacia.

Por otra parte, se podrá autorizar a los propietarios afectados a realizar esperas o aguardos en terrenos de régimen cinegético especial —directamente o mediante terceros— con la venia del titular del aprovechamiento. La Xunta precisa que la declaración podrá ser suspendida de forma total o parcial antes de su vencimiento si se constata que han desaparecido las causas que la motivaron.