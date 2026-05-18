El Foro Territorio Rural Resilente llama a abrir un debate colectivo para blindar Galicia contra el fuego

De izquierda a derecha, José Manuel Andrade, marcelo Maneiro e Inés Santé

«O futuro de Galicia vai depender en gran medida do futuro do rural. O rural é estratéxico para o futuro do país porque sabemos que cando a terra non a xestiona ninguén, acabaa xestionando o lume». Esta es la convicción de la que parte, según explicó el director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade Calvo, el Foro Territorio Rural Resilente, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil y promovida por esta fundación y por el Laboratorio do Territorio (laboraTE) de la Universidade de Santiago (USC), con la colaboración de la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. El evento se celebrará el día 28 en la Cidade da Cultura y tiene previsto reunir a más de 200 personas vinculadas a la investigación, sector productivo, educación, tercer sector, medios de comunicación, administraciones, expertos y particulares.

Andrade fue uno de los que intervino en la presentación de esta jornada que gira en torno al hecho de que «a mellor política contra o abandono é que o territorio volva ter uso, actividade e persoas que o xestionen».

El director de la Fundación Juana de Vega también aprovechó para destacar que Galicia precisa «investir máis na prevención territorial e na xestión activa do solo». Para él ,resulta más eficiente destinar recursos públicos a incentivar la movilización de tierras, recuperar superficie abandona y realizar una gestión activa del territorio que concentrar cada vez más esfuerzos en apagar fuegos o reforzar un dispositivo de extinción que en el actual contexto de cambio climático tendrá cada vez más dificultades para enfrentar unos fuegos cada vez más intensos y complejos. «Os incendios non poden entenderse coma unha emerxencia puntual. Son tamén un síntoma dun territorio que perde actividade, xestión e capacidade de resposta», dijo.

Más allá de eso la profesora e investigadora del Laboratorio do Territorio de la USC, Inés Santé, explicó como se fue desarrollando el proceso de trabajo previo al foro. Explicó que se estructuró en media docena de mesas de trabajo en las que participaron unas 120 personas del sector productivo, agroforestal académicos, administraciones, entidades sociales, las comunidades de montes, las empresas, las cooperativas y los medios de comunicación. Entre otras cuestiones, durante esas mesas se abordaron asuntos como la ordenación de usos agroforestales, la movilización de tierras, la actividad económica o la gobernanza público-privada. Y recordó que según un estudio realizado en su día por las universidades gallegas poner en producción las tierras abandonadas de la comunidad permitiría incrementar en más de 1.000 millones de euros la producción del sector agrario gallego. Pero también aprovechó para lanzar un mensaje: «Non vimos só a diagnosticar problemas que Galicia coñece dende hai anos. Vimos ordenar ideas, construir consensos, identificar prioridades e activar alianzas». De ahí que invitó a las administraciones, entidades, empresas, comunidades locales, medios de comunicación y ciudadanía a participar en el proceso. El programa de foro puede consultarse en la página web del evento https://foroterritoriorurak.gal/, donde continúan abiertas las inscripciones.