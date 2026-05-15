La conselleira de Medio Ambiente insta al sector agrario a presentar alegaciones contra el informe estatal sobre el estado del lobo

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez junto al alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, en un acto en Pereiro de Aguiar Brais Lorenzo | EFE

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta a distintas organizaciones agrogandaderas de Galicia para animarlas a presentar alegaciones al trámite de información pública abierto por el Gobierno central sobre el estado de conservación del lobo. Según advierte la responsable autonómica, el objetivo de esta movilización es frenar la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de declarar el estado de la especie como desfavorable, una decisión que califica de arbitraria y basada en una interpretación subjetiva de los datos.

Vázquez explica en su misiva que el procedimiento iniciado por el Ejecutivo central, cuyo plazo para presentar sugerencias finaliza el próximo 27 de mayo, no está previsto reglamentariamente. Considera que se trata de una medida dilatoria que dificulta una posición consensuada basada en los datos oficiales de las comunidades autónomas, que concluyen que la situación del lobo es favorable. En este sentido, la Xunta recuerda que el Gobierno acumula casi un año de retraso en el envío de estos informes a la Comisión Europea, lo que ya ha motivado la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplir la Directiva Hábitats.

La documentación asociada al proceso de información pública es vista por la administración gallega como un intento de reforzar tesis ideológicas mediante criterios extrabiológicos ajenos a la metodología europea. Frente a esto, la conselleira aclara que la realidad de la especie refleja una evolución positiva en las últimas décadas, con una dinámica expansiva, alta capacidad reproductiva y viabilidad demográfica a largo plazo. Por estos motivos, Galicia y el resto de comunidades loberas defienden que el estado de conservación debe ser considerado favorable y han reclamado la convocatoria de la Conferencia Sectorial para remitir un documento que refleje esta situación real a Bruselas.

Finalmente, la conselleira vincula el aumento de la protección con un perjuicio directo al sector primario. Según los datos oficiales, en Galicia se registraron durante 2024 y 2025 una media de 2.019 avisos por ataques de lobo, lo que supone un incremento del 72% respecto a 2021, año en el que la especie entró en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). Asimismo, las reses afectadas han aumentado un 55%, alcanzando una media de 3.168 animales al año, lo que equivale a nueve ataques diarios. Para la representante de la Xunta, la actuación del Ministerio rompe el equilibrio necesario al primar la protección del lobo sobre la viabilidad socioeconómica de las explotaciones ganaderas.