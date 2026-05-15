El mapa del reparto de fondos para servicios básicos en el rural: vea cuánto recibe su ayuntamiento

Imagen de archivo de una carretera de una zona rural

La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ha dado luz verde definitiva a la inyección de cinco millones de euros destinados a la «mellora de servizos básicos» en el rural, una resolución que beneficia directamente a 53 municipios de las cuatro provincias. Según el listado definitivo, buena parte de las entidades locales recibirán la cuantía máxima de 100.000 euros para financiar proyectos que van desde la optimización de redes de abastecimiento hasta la rehabilitación de espacios de uso común.

Para comprobar sobre el terreno el impacto de estos fondos, la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, visitó el ayuntamiento lucense de Pol, uno de los beneficiados. Este municipio ha resultado adjudicatario de un presupuesto de 100.000 euros que destinará a la mejora de la accesibilidad y señalización local, la ampliación de la red de recogida de residuos con la compra de nuevos contenedores y la creación de un nuevo parque infantil para los más jóvenes de la zona.

En la provincia de Lugo, municipios como Carballedo, Pantón, Cospeito, Sober y Folgoso do Courel figuran entre los que han obtenido la máxima puntuación en este proceso de concurrencia competitiva, asegurándose los 100.000 euros íntegros para sus actuaciones. Especial relevancia tiene el caso de Carballedo, que encabeza el listado de adjudicaciones con una valoración de 97 puntos. Por su parte, en Ourense, ayuntamientos como Laza, Montederramo, A Veiga y Melón también percibirán la ayuda máxima, mientras que otras localidades como Maside o Carballeda de Avia recibirán partidas menores, ajustadas a sus proyectos específicos, con 23.693 y 42.367 euros respectivamente.

La distribución territorial también alcanza con fuerza a Pontevedra y A Coruña. En la provincia pontevedresa, Dozón, A Lama, Rodeiro y Silleda logran el tope de la subvención, mientras que Crecente se queda en los 72.823 euros. En el área coruñesa, destacan las aportaciones a Frades, Miño, Ordes y Mesía, consolidando una red de ayudas que, según la Xunta, busca asegurar que la residencia en zonas rurales no implique carencias en servicios esenciales.

Esta inversión, cofinanciada en un 60 % por el fondo europeo Feader, se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Con esta resolución, la Consellería do Medio Rural pretende dar un impulso definitivo a la calidad de vida en el campo, garantizando que los ayuntamientos dispongan de músculo financiero para ejecutar obras que, de otro modo, lastrarían las arcas municipales. La Xunta subraya que el éxito de la convocatoria demuestra la necesidad de seguir apostando por la «creación, mellora e ampliación de servizos básicos en zonas rurais» para fijar población y dinamizar el territorio.