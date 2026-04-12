El valor refugio de las despensas gallegas
REDACCIÓN / LA VOZ
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La cuarta parte de las familias gallegas aún se surten en huertas de autoconsumo, pero ahora hay 100.000 menos que antes de la pandemia con acceso a verduras, carne o huevos de casa12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Asunción García llegó a O Couto, en el concello de Ponteceso, hace cincuenta años. Junto a la casa en la que vive había ya entonces «antes» (grandes losas de piedra usadas como cierre) delimitando el