El valor refugio de las despensas gallegas

maría Cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

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Asunción García tiene prácticamente de todo en la huerta que cultiva junto a su hogar en O Couto, en el concello de Ponteceso. En la imagen se la ve entre las patatas que sembró en febrero, «as de cedo», con semilla propia que le quedó del año pasado. Ahora ha de preparar la tierra para sembrar las de abril.
Asunción García tiene prácticamente de todo en la huerta que cultiva junto a su hogar en O Couto, en el concello de Ponteceso. En la imagen se la ve entre las patatas que sembró en febrero, «as de cedo», con semilla propia que le quedó del año pasado. Ahora ha de preparar la tierra para sembrar las de abril. ANA GARCÍA

La cuarta parte de las familias gallegas aún se surten en huertas de autoconsumo, pero ahora hay 100.000 menos que antes de la pandemia con acceso a verduras, carne o huevos de casa

12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Asunción García llegó a O Couto, en el concello de Ponteceso, hace cincuenta años. Junto a la casa en la que vive había ya entonces «antes» (grandes losas de piedra usadas como cierre) delimitando el

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