El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza el plan de la Xunta para realizar batidas de lobos en Ferrol, Curtis y Cerdedo-Cotobade

Imagen de archivo de un lobo ibérico PACMA | EUROPAPRESS

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto por el que deniega a la Xunta la autorización para realizar batidas de control del lobo en los ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol. La resolución de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso desestima así la solicitud de contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, manteniendo la protección sobre la especie en estas zonas del territorio gallego, según explica el Alto tribunal en un comunicado.

Los magistrados concluyen, según la nota, que la Administración autonómica no ha sido capaz de demostrar un «cambio de circunstancias» que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Según el tribunal, los argumentos de la Xunta sobre un supuesto incremento de los ataques no están respaldados por informes técnicos suficientes ni por referencias contrastadas que acrediten un aumento de la densidad poblacional del lobo que obligue a variar el criterio de protección vigente.

En su escrito, el TSXG es tajante al señalar que las batidas solicitadas tendrían «evidentes consecuencias letales» para los ejemplares, recordando que la Xunta omitió el análisis previo al que obliga el propio plan de gestión de la especie. Los jueces advierten de que estas extracciones implicarían la muerte de un número «indeterminado» de lobos, lo que supone un riesgo de «grave daño al ecosistema» que no se puede obviar.

Aunque el alto tribunal gallego aclara que no se opone a medidas que protejan la ganadería y la integridad de las personas, subraya que estas deben ser compatibles con la conservación de la fauna. El auto reprocha a la Consellería que su petición no demuestra que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar los daños antes de recurrir a la vía de eliminar ejemplares. De este modo, la justicia gallega prioriza la conservación del lobo frente a una medida que considera insuficientemente motivada desde el punto de vista técnico y ambiental.