La Xunta convoca por 1 millón de euros ayudas para prevenir los daños de la fauna silvestre

Imagen de archivo de un campo dañado por jabalíes Cedida

La Xunta ha convocado por un millón de euros dos órdenes de ayudas para prevenir los daños que provocan el lobo, el oso y el jabalí en el sector agroganadero gallego por un presupuesto global de 1,03 millones de euros. En ambos casos, los incentivos podrán pedirse a partir de este miércoles, 17 de diciembre, y el plazo de solicitud permanecerá abierto durante un mes.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que causan determinadas especies de fauna silvestre. Convocada por un importe global de 460.000 euros, el presupuesto se distribuye en tres líneas: 325.000 para medidas frente al lobo (adquisición y mantenimiento de perros protectores y defensores del ganado, pastores eléctricos y cercas móviles de malla electrificada); 125.000 euros para prevención de daños del jabalí (en este caso, para la compra de pastores electrónicos); y 10.000 euros en el caso del oso (también para pastores).

Podrán optar la estas aportaciones personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas del tipo de ganado bovino, ovino, cabruno, porcino de la raza Celta y equino que figuren incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (RIEGA) de Galicia, de explotaciones apícolas asentadas en ayuntamientos zona osera y área de influencia y personas que ejerzan la actividad agraria y estén inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (REAGA) así como propietarios de explotaciones destinadas a autoconsumo.

El importe máximo de las ayudas para la adquisición de los perros protectores y defensores del ganado, así como los gastos de su identificación no excederá de 300 euros por animal y, en el caso de gastos de mantenimiento, de 200 euros. En caso de que la subvención solicitada sea para comprar pastores eléctricos, se podrá cubrir la totalidad de su costo de adquisición, hasta un máximo de 3 pastores por explotación y con un importe de hasta 600 euros por beneficiario.

Finalmente, en lo que respeta a las cercas móviles de malla electrificada, los solicitantes también podrán pedir ayudas para cubrir el 100% de su costo, con un límite en este caso de 100 euros por malla de 50 metros, hasta un máximo de 8 mallas por explotación.

Asimismo, este martes también se publica en el DOG la orden de ayudas para contratar personas cuidadoras del ganado, una línea que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático convocó por primera vez en el año 2023 y a través de la cual los ganaderos pueden acceder a una subvención de hasta 16.500 euros y solicitar el pagado de un anticipo de hasta el 50% del importe concedido.

El presupuesto total asignado la esta convocatoria en el 2026 asciende a 567.750 euros. Dirigida a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, cabruno y equino que figuren incluidas en el RIEGO, a través de esta orden se subvencionará la inversión realizada en la contratación de una persona cuidadora del ganado, limitada a un cuidador por solicitante.

El importe de la ayuda podrá conseguir el 100 % de los gastos subvencionables aunque se fija un límite de 16.500 euros por beneficiario. Sin superar el porcentaje anterior, la ayuda máxima será de 1.500 euros por persona y mes de pastoreo a jornada completa.

Por último, la Xunta ha recordado que estas dos órdenes de ayudas se enmarcan en el paquete de subvenciones para apoyar al sector primario en la implantación de medidas de prevención ante los ataques y daños causados por la fauna silvestre.

La tercera y última orden que convocará la Xunta de cara al 2026 con este objetivo tiene como fin sufragar los costos derivados de la instalación de vallados fijos como medida de prevención frente al lobo y su convocatoria está prevista para las próximas semanas.