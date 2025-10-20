Recuperar zonas agrarias sen uso, entre as propostas dos expertos para mellorar a xestión forestal
SOSTENIBILIDAD
O Consello da Cultura Galega reúne a varios especialistas na materia trala vaga de incendios e a ampliación da moratoria do eucalipto20 oct 2025 . Actualizado a las 22:31 h.
Varios expertos suxeriron este luns cambios no modelo de xestión forestal en Galicia a raíz da vaga de incendios e da ampliación da moratoria de plantación de eucalipto ata o 2030. Foi nunha xornada organizada polo Consello da Cultura Galega na que especialistas reunidos coincidiron en que é necesaria unha «maior ordenación e planificación do territorio» e propuxeron medidas diversas como a implementación de aldeas modelo e polígonos agroforestais ou a recuperación de zonas agrarias abandonadas.
Presentaron as súas conclusións o biólogo Adrián Regos, do CSIC, que analizou a evolución da paisaxe na reserva da biosfera do Xurés; o catedrático e asesor das Nacións Unidas Urbano Fra Paleo, quen aposta por «pasar da cultura da extinción á da prevención»; e a profesora da USC Inés Santé presentou medidas para mobilizar terras abandonadas. Santé lembrou o informe da comisión parlamentaria sobre os incendios do 2017 e insistiu na «posta en marcha efectiva» de ferramentas como os polígonos agroforestais, as aldeas modelo ou as actuacións de xestión conxunta. Segundo a experta, estas medidas se mostraron eficaces para movilizar tierras abandonadas, recuperar la producción agraria y reducir el riesgo de incendios.