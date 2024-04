Organizaciones de cuatro países diseñan los territorios rurales del futuro

JOSE MANUEL CASAL.

Una nueva Bauhaus trata de florecer en Europa. Es lo que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, bautizó en el 2020 durante su discurso del estado de la Unión como «un espacio de cocreación donde arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros y diseñadores trabajen juntos para que esto suceda. Esto está dando forma al mundo en el que queremos vivir para que la UE sea líder en economía circular, en línea con los dictados del Pacto Verde Europeo». Pero a diferencia del movimiento fundado por el arquitecto Walter Gropius hace algo más de cien años, esta nueva casa en construcción (traducción de bauhaus) quiere ir más allá de unir las bellas artes con la artesanía. Pretende buscar fórmulas que creen espacios más sostenibles, bellos e inclusivos en todos los aspectos. No solo en las ciudades, también en las áreas rurales. Pero tampoco quiere que estos espacios sean diseñados desde un despacho de arriba hacia abajo. El objetivo: no cometer errores derivados de legislar al margen de la ciudadanía. Lo que busca es que la ciudadanía _desde particulares a agricultores, autónomos, empresarios, instituciones privadas, entes públicos…._ pueda participar en la construcción de esas nuevas poblaciones.

Mesas de debate sobre la iniciativa ayer en Bruselas

En este contexto, el proyecto elabHauSE.rur, en el que lidera la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca) y el concello de Vedra, como representantes de España; la Comune di Capannori y Limeup, por parte de Italia; la Agencia de Desarrollo Rural de Zadar County (AGRRA), en representación de Croacia; y Meath County Council, por parte de Irlanda, y que cuenta con la financiación de la Comisión Europea, trabaja en el diseño de esos territorios rurales del futuro. Ahí la economía social y circular tienen mucho qué decir. Y para que todos puedan aportar su grano de arena a esos laboratorios han creado la plataforma Wiki de elabHauSE, abierta a las propuestas.

Tras dos años de trabajo de debate e intercambio de ideas, el proyecto presentó ayer en Bruselas sus «laboratorios de ideas» como uno de los eventos satélite del Festival de la New Bauhaus Europea que se celebra estos días en la capital belga. Esos laboratorios u oasis tratarán de diseñar las estrategias para construir esos espacios capaces de sortear problemas enquistados como la pérdida de población directamente asociada a la merma de servicios. Pero quiere ir más allá. Hacerlos atractivos, accesibles con una calidad de vida equivalente a la que la población joven busca cuando se va a estudiar y no vuelve a su pueblo. Lo que suele pasar en Galicia. No es fácil. Sobre todo porque el abandono del rural arrastrado desde hace años ha aumentado obstáculos para atraer población como la falta de vivienda o la ausencia de oportunidades adecuada para aquellos que quieren asentarse en las poblaciones rurales.

De momento son un primer paso para desarrollar después un plan de acciones concretas que llevar a cabo en cada región. Lo que está claro es que ha de hacerse desde la participación en un trabajo a medio largo plazo. Desde la escuela, desde la plaza, desde el centro social, desde el bar. ...

Algunos pasos se están dando. Porque lo bueno de esa participación es que proyectos que han funcionado en Irlanda, pueden implementarse en Galicia. Ideas de Croacia pueden llevarse a Italia o de Italia pueden acabar inspirando a los croatas o los gallegos. Ejemplos hay varios: Dundalk, un lugar industrial del este de Irlanda, el Gobierno local puso en marcha hace unos años una idea de sufragar la mano de obra para pintar las casas de color elegido por sus dueños. Los propietarios compran la pintura, ellos pagan al pintor. Más cerca, en el concello de Vedra, transformaron la vieja estación de tren en un centro de negocios y coworking, además de potenciar las escuelas públicas como una forma de ayudar a fijar población. Durante las jornadas de trabajo Agaca también puso sobre la mesa el ejemplo de algunas cooperativas como Horsal consolidadas en Galicia que han logrado revitalizar un sector como el de la huerta para poder colocar en el mercado de la gran distribución (no solo a pequeña escala) alimentos producidos en el kilómetro cero. En Italia también basan sus esfuerzos en promover el reciclaje dentro del ámbito de la economía circular. No se tira nada. Como hacían las abuelas. Pero además han enseñado a la población el arte de recuperar. Porque el suyo es un ejemplo de cómo no es necesario comprar cosas nuevas porque las viejas pueden tener segunda, terceras, cuartas vidas.... Son nuevas de otra manera. Y los croatas quieren hacer las ciudades más verdes, vivas. No se olvidan de los mares, de restaurar su biodiversidad y, sobre todo, limpieza marina.

Pero cualquier idea es bienvenida. Para eso está plataforma Wiki de elabHauSE.