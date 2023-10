Una investigación alerta del impacto negativo de la velutina en las colonias de polinizadores

CAPOTILLO

La presencia de avispa velutina provoca importantes efectos negativos en las colonias de otras especies de insectos polinizadores, más allá del mayor o menor grado de éxito de su actividad predadora. Son las conclusiones de un trabajo de investigación realizado por investigadores de las universidades de Santiago, Vigo y Exeter. Los investigadores analizaron la convivencia entre la avispa velutina y el abejorro en doce localizaciones de la provincia de Pontevedra. Los resultados han sido recogidos en el artículo Quantifying the impact of an invasive hornet on Bombus terrestris colonies, que se incluyó en el último número de la revista Communications biology, editada por Nature.

El trabajo fue liderado por el investigador británico Thomas O'Shea-Wheller, de la Universidad de Exeter, y en él participaron los investigadores del CIMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) de la USC Xulio Maside, Damian Da Silva Martis y Carolina Bartolomé, así como Salustiano Mato y Sandra Rojas de la Universidade de Vigo. Junto a O'Shea-Wheller y otros investigadores de Exeter, abordaron el efecto de la velutina en otras colonias de insectos distintos de las abejas de la miel. De hecho, para la realización del experimento se eligió el abejorro (Bombus terrestris), un insecto que demostró tener habilidad para defenderse de la avispa asiática, aunque no la suficiente para no sufrir las consecuencias negativas de su acoso.

Hasta el momento, las investigaciones se habían centrado mucho en los efectos de las velutinas sobre las colonias de abejas, puesto que son una de las especies más afectadas por sus ataques, pero esta investigación pone el foco sobre otros polinizadores. Para ello, los investigadores soltaron varias colonias de abejorros en doce enclaves de la provincia de Pontevedra, en los que colocaron cámaras de vídeo a través de las cuales pudieron visualizar el comportamiento de los abejorros ante los ataques de la avispa o cuando estas volaban a su alrededor. Las imágenes que se captaron constataron las eficaces estrategias defensivas de los abejorros frente a la velutina, según destaca el investigador Xulio Maside en un comunicado hecho público por la USC. Nada más percibir la presencia de la avispa asiática, explica Maside, el abejorro se enrosca como si fuese una bola y se deja caer al suelo, un comportamiento que provoca que el depredador abandone su ataque.

Esa fuerte capacidad de resiliencia de los abejorros frente a la velutina explica el escaso número de ejemplares de esta especie capturados por la avispa asiática. Pero a pesar del reducido número de abejorros muertos por la acción de las velutinas, el estudio permitió comprobar que la presencia de estas avispas afecta a la salud de los abejorros y hace disminuir el número de individuos que conforman sus colonias. Por tanto, la investigación concluye que el impacto de la avispa asiática sobre las poblaciones de insectos polinizadores se traduce en múltiples consecuencias, y tiene unos efectos muy superiores a los que hasta ahora se sospechaban. Esto es especialmente grave, apunta Maside, en un contexto en el que las colonias de polinizadores están decayendo como consecuencia de la actividad humana y del cambio climático.