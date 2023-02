La inversión portuguesa en la prevención contra fuegos forestales aumentó en cinco veces desde la tragedia de Pedrógâo Grande del 2017

B. suárez

«Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé…», intentaba calmar Marcelo Rebelo de Sousa a dos ciudadanos que lo increparon en la calle, acusándolo de no haber hecho nada un lustro después de los incendios que arrasaron Pedrógão Grande, en el 2017. «La floresta sigue igual», gritaban los dos hombres, «siento vergüenza de mi región». «Ya lo sé, ya lo sé…», insistía un Rebelo de Sousa claramente incómodo y mucho menos empático de lo que se había mostrado hace cinco años.

Solo unos días antes, el propio presidente portugués reconocía el riesgo de llegar al 2030 con un «registro altamente incompleto» en relación con lo necesario para prevenir y combatir los incendios forestales. «Estamos haciendo frente a problemas apuntados por el ministro del Interior, pero requieren tiempo», explicaba. «La propiedad de la tierra, el reordenamiento forestal… El registro me hace sufrir», comentaba Rebelo de Sousa la lentitud con que se desempeña uno de los ejes principales del Plan Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2020-2030.

Este documento es la reacción de Portugal a las 117 muertes que los incendios del 2017 causaron en el país. «Con viviendas quemadas y tantos fallecidos, tuvimos que hacer una reflexión muy profunda. Se constituyeron dos comisiones con peritos internacionales para evaluar lo ocurrido y ver qué cambiar», explica Bruno Antunes, coordinador Regional Norte de la Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), que también surgió en ese momento. «Concluimos que estábamos simplificando un sistema muy complejo, porque había mucho músculo, con primeras intervenciones de extinción muy eficaces, pero el 4 % de los incendios acababan quemando el 90 % del territorio que ardía anualmente». Es decir, «cuando un fuego se nos escapaba, el potencial de convertirse en un gran incendio (de más de 500 hectáreas) era enorme», lo que exigía mantener la eficacia en la operación de extinción, pero también empezar a «gestionar el territorio, compartimentarlo, para no poner todos los huevos en un mismo cesto», explica Antunes. «Si la gente no ve valor en la tierra, no habrá quien la cuide», un problema que atribuye a los dos lados de la frontera.

«El fuego es un mal patrón, pero un buen empleado», hay que aceptar que es un elemento intrínseco al paisaje, que siempre estuvo ahí y siempre estará para moldearlo. Afrontar el problema pasa también por entender que «en la Península Ibérica, los fuegos están fuera de la capacidad de extinción y son muchísimo más violentos que antes». Por eso, estamos ante «una cuestión holística, compleja, que no se resuelve con mucho dinero y medios aéreos; hay que mirar el paisaje, darle valor, proporcionarle infraestructuras, informar a las personas, apreciar el territorio, comunicar los riesgos, prevenir negligencias», explica con entusiasmo, con el vigor de quien conoce su trabajo, pero también cree en él.

Sus palabras van mucho más allá de un discurso aprendido o de enumerar los puntos de un documento burocrático. «Perdona que pueda emocionarme, pero esto es mi proyecto de vida, pienso en mis hijos, en la tierra», se disculpa Antunes, que pasó de combatir los fuegos en primera línea a hacerlo desde un plano administrativo. «Puede llevarnos 30 o 40 años. Ahora estamos definiendo la estrategia, que por fin está respaldada por la legislación, pero no es instantáneo, implica vincular a las personas y trabajar el territorio».

«Esto nos obliga a trabajar toda una cadena de procesos para ser más activos y no reactivos», donde se alineen entidades e instituciones a todos los niveles. «Todas las partes implicadas, desde la GNR, los bomberos, Protección Civil… deben entender su papel y asumirlo», explica Antunes. «El compromiso es unánime y está funcionando».

Pero no solo eso, sino que, «igual que el problema, el trabajo en la frontera debe ser conjunto. De momento, solo tenemos un proyecto con acciones de intercambio para promover la cooperación, pero se debe fortalecer la relación en términos operativos y de decisión», reclama. «Entendemos que la meteorología y la topografía son iguales y no podemos cambiarlas, por lo que debemos actuar sobre el combustible», explica. «Y aunque no conozco en detalle vuestro sistema, sí es cierto que colegas españoles y gallegos me dicen que nuestro modelo les parece inspirador. El reto es idéntico y las relaciones, excelentes. Hay que compartir, aprovechar los conocimientos, participar lo máximo posible. Nos necesitamos los unos a los otros».

PRIMEROS RESULTADOS

De hecho, en estos cinco años desde la desgracia de 2017, las cifras invitan al optimismo. Se redujeron a la mitad los grandes incendios y anualmente la superficie quemada se redujo en tres veces. Tampoco se registraron víctimas mortales. Pero Antunes es cauto: «es un plan tan disruptivo y ambicioso que de momento no conseguimos dar respuesta. La legislación quedó lista hace solo un año y ahora avanzamos con solidez. Hay mucho compromiso, pero solo es el principio». De los seis mil millones de euros empleados, cinco veces más que en el plan anterior, el 60 % se concentran en la prevención y el 40, en la extinción. Su principal objetivo es reducir a la mitad las hectáreas quemadas hasta el 2030 y para eso, completa Antunes, hay que pensar también en medios tradicionales: «puede aportar un trabajo más sólido y con más valor para el paisaje un conjunto de ovejas en invierno que un helicóptero en verano. La oveja trabaja la causa y el helicóptero trabaja la consecuencia».