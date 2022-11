.

Dice la nueva Ley de residuos y suelos para una economía circular que «con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola» y que esta práctica solo podrá hacerse tras obtener una autorización individualizada que esté justificada, por ejemplo, en razones de carácter fitosanitario. Esta nueva normativa entró en vigor el pasado mes de abril y está trayendo de cabeza al sector agroganadero. Porque prohibir definitivamente esas prácticas supondría un sobrecoste para muchas explotaciones. La ley está siendo interpretada de forma diferente por las comunidades autónomas. En Galicia, la Xunta entiende que esta práctica puede realizarse siempre que lo que arda sea paja u otro material no peligroso. Así que la Consellería do Medio Rural ha abierto de nuevo el plazo para solicitar las correspondientes comunicaciones y que agricultores y ganaderos puedan volver a plantar fuego a sus residuos menos peligrosos.

En Galicia se autorizan cada año alrededor de 400.000 permisos de quema para deshacerse de los restos agrícolas. «O uso tradicional do lume é unha práctica moi arraigada e perfectamente defendible dende o punto de vista medioambiental, cando se queiman restos vexetais sen materias estrañas, como puideran ser plásticos ou outros», aseguraba en su día Jacobo Feijoo, portavoz de Unións Agrarias. Su formación fue una de las muchas que criticó duramente la nueva normativa en una campaña que todavía se mantiene activa en toda España y que ha recabado el apoyo de prácticamente todas las organizaciones agrarias profesionales. Porque la alternativa a la quema para los restos de poda, por ejemplo, es triturarlos y devolverlos al suelo, una práctica que tiene un coste mucho más elevado para las explotaciones.

¿Se podrán seguir solicitando permisos para quemar los restos agrícolas? M. Alfonso

Sin embargo, la nueva normativa incluye una serie de excepciones, como que esta restricción no afecta a «otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente». Y a este artículo se están agarrando las comunidades autónomas para seguir autorizando las prácticas.