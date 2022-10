Tejas colocadas para colocar la cubierta en una vivienda del entorno de Santiago de Compostela, con la Ciudad de la Cultura al fondo XOAN A. SOLER

Centeno, pizarra, teja... Basta con observar Galicia a vista de pájaro, o ahora a cámara de dron, para saber qué comarca o comunidad estaríamos sobrevolando. Porque del mismo modo que la chapela vasca no se parece en nada a la boina gallega, los tejados tradicionales del País Vasco nada tienen que ver con los que se ven en Galicia. Las casas vascas, al igual que ocurre con la chapela, tienen un alero exagerado, mientras que las gallegas, como le sucede a la boina, no tienen alero. Y ya aquí, en el ala oeste de la Península, dependiendo de los minerales que abundan en cada zona, en los tejados reinará la losa de pizarra o la teja de barro cocido. Eso con permiso en Os Ancares de los techos de centeno de las pallozas, un cereal que algunos han vuelto a cultivar en la alta montaña para recuperar esas construcciones prerromanas. «El tema de los tejados -explica el arquitecto Fernando Agrasar- es complejo, porque ahora se unen las circunstancias de lo tradicional con el uso de nuevos materiales usados en el norte de Europa que no eran habituales por aquí, salvo en edificios de influencia nórdica».

XOAN A. SOLER Alrededores de Santiago de Compostela MARCOS MÍGUEZ Área rural de Betanzos SANTI M. AMIL Área rural del concello de Ourense MARCOS MÍGUEZ Betanzos SANTI M. AMIL Interior de Ourense ANA GARCÍA Vimianzo MIGUEL SOUTO Comarca de Deza MIGUEL SOUTO Área rural de Lalín MONICA IRAGO Trabanca, Sardiñeira, en Vilagarcía KIKO DELGADO Cedeira MONICA IRAGO Carril MONICA IRAGO Trabanca, Sardiñeira CARMELA QUEIJEIRO Comarca de Barbanza MARTINA MISER Catoira CARMELA QUEIJEIRO Comarca de Barbanza ALBERTO LÓPEZ O Courel AINHOA GARCIA Techos de centeno en Piornedo ALBERTO LÓPEZ Belesar, en Ribeira Sacra MIGUEL VILLAR O Barco de Valdeorras ¿Sabes de dónde son estos tejados? La Voz

Basta con conducir por las carreteras secundarias o las pistas que unen las aldeas o pueblos de Galicia para descubrir qué material reina en cada zona. Lo sabe bien Luis Verea, gerente de Tejas Verea, una empresa familiar fundada en Mesía en el año 1967 y que ha ido incorporando a lo largo de todo ese tiempo las últimas tecnologías en la fabricación de este material. «Na provincia de A Coruña e na de Pontevedra predomina a tella vermella porque antes era a única que había. Agora hainas de cores que se poden combinar. Pero nos cascos históricos ten que ser vermella por normativa», dice.

Donde gana por goleada la losa de pizarra es en la zona este de las provincias de Lugo y de Ourense. No hay más que ver las minas de pizarra que hay en la zona de O Barco de Valdeorras para saber el por qué. «Na zona da costa de Lugo xa se ve unha combinación de tella e lousa. O mesmo pasa na zona de Chantada, Ribeira Sacra, Palas, Melide, Taboada ou Monterroso», añade.