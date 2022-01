«Un poco nómadas»

«Creo que he hecho unas dieciséis mudanzas. En todas, los vecinos que teníamos en el cuartel, al fin y al cabo es como vivir en una urbanización, nos echaron una mano. Somos un poco nómadas. No tengo amigos de toda la vida, hay compañeros con los que mantengo amistad, pero no he crecido toda la vida con la misma pandilla», dice. Con la especialidad de Tráfico y su amplia formación, podría haber elegido cualquier otra especialidad dentro de la Guardia Civil, pero lo que le gusta es estar pegado al ciudadano. Al fin y al cabo, como dice, «desarrollar nuestras funciones en núcleos pequeños es la esencia principal de la Guardia Civil».

Y aunque en el cuartel tienen horario para atender al público —de nueve de la mañana a dos—, en realidad «cuando vives aquí estás ejerciendo una labor de atención todo el tiempo». Esa es una de las consecuencias del vínculo que se crea con la gente del pueblo, las personas con las que los guardias toman café, las que los ven cuando hacen la compra en el supermercado o cuando, fuera de servicio, juegan la partida: «Más allá de labores propias de nuestro servicio como las patrullas de seguridad ciudadana que cubren los turnos de mañana, tarde y noche; la recepción de denuncias; prestar asesoramiento o realizar trámites como autorizaciones de viaje por parte de los padres de menores que viajan al extranjero; hacer visados de armas; reseñar extravíos de objetos, labores de prevención y vigilancia... también atendemos consultas que no son propiamente de nuestra competencia. La familiaridad hace que hasta la gente venga a consultar asuntos de carácter personal. Somos como un médico de medicina general», cuenta el sargento Alberto, desde el cuartel con viviendas adosadas de Carral.