Unións Agrarias calcula en más de 14 millones de euros las pérdidas que sufrieron los productores por culpa de la fauna salvaje

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

Redacción 13/01/2021 17:12 h

El anuncio de la Consellería de Medio Ambiente de habilitar un presupuesto de 2,6 millones de euros para cubrir tantos las ayudas por daños causados por la fauna salvaje como para sufragar las inversiones realizadas por agricultores y ganaderos para prevenir ataques, es «claramente insuficiente» a juicio de Unións Agrarias. El adjetivo responde a los cálculos realizados por la organización agraria, que estima que los productores gallegos tuvieron que exponerse a unas pérdidas durante el año pasado por valor de más de unos 14 millones de euros.

El sindicato apunta en un comunicado que en la orden publicada esta semana por el Diario Oficial de Galicia (DOG) se concreta una reducción de cerca de 400.000 euros de la convocatoria del 2020 sobre el 2021, lo que implica «a perda dun 12% de investimento sobre unha partida xa de por si moi escasa e que non significa mais que un parche a unha situación que está totalmente desmandada e que durante o pasado ano afectou a todo tipo de producións como vides, prados, millo, castaña.... no caso do xabaril, e gando bovino e ovino no caso do lobo». Por esa razón piden un incremento en el control de manadas.

Al mismo tiempo reivindican el papel de la caza social en Galicia, fundamentalmente en el caso del jabalí, para poder mantener a raya a esos animales y evitar «a súa proliferación excesiva e que esta resulte en danos na agricultura a gandería, a seguridade nas estradas e mesmo danos nos ecosistemas, ademáis de supor un serio risco de propagación de enfermidades capaces de afectar á cabana gandeira da que depende nestes tempos de pandemia, a alimentación dos galegos e de boa parte de España», como, detallan, puede ser la tuberculosis de ganado vacuno, «e o control do risco de aparición e no seu caso propagación da peste porcina africana, para previr efectos catastróficos na produción de porcino».