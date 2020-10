Unións Agrarias pide estar presente en la comisión de reactivación económica de Galicia

No disponible

No disponible

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 29/10/2020 20:58 h

Unións Agrarias elevará una queja a los responsables de los fondos de reconstrucción New Generation de la UE y ante la vicepresidencia del Gobierno de España, encargada ante la Comisión Europea de elegir los proyectos susceptibles de financiación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia por lo que entiende como «unha exclusión inxustificada» de su participación en la comisión de la reactivación económica social y cultural acordada por las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego. Ese grupo de trabajo, matizan desde la organización agraria, «é a responsable de asesorar ao Parlamento de Galicia sobre a aplicación en Galicia do fondo de 140.000 millóns de euros asignados a España nos próximos tres anos, para investimentos en proxectos con capacidade de impacto significativo no PIB e capacidade tractora da economía».

Para Unións Agrarias resulta curioso que no estén en ese grupo de trabajo cuando la primera de las diez políticas que se van a impulsar es la «Axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento». En este sentido, añaden que podría estar incurriendo «nunha ilegalidade ao incumprirse por grave omisión, a disposición da UE de contar sempre con participación abaixo arriba á hora de deseñar as políticas nas que se aplican fondos da Unión Europea, onde os axentes sociais relevantes deben de estar sempre presentes nos deseños das políticas, como norma de calidade democrática».

Recuerdan además que los «produtores de Galicia se están a enterar das iniciativas da Xunta de Galicia a través da prensa, non polos seus lexítimos representantes, cando os principais proxectos que ata o de agora se coñecen (proxectos para a xestión de residuos agrarios, proxectos de instalación dunha fábrica de fibras texteis a partir de madeira, e intervención en 250.000 ha) teñen unha clara relación co rural».