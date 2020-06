Educar para reducir el uso de plásticos frente al impuesto verde que propone el Gobierno

0

redacción 11/06/2020 05:00 h

Penalizar con un impuesto adicional el uso de plásticos como pretende el Gobierno central no es la mejor fórmula para reducir el uso de ese material. Es lo que opinan desde la Consellería de Medio Ambiente sobre la intención de crear un impuesto verde que gravaría la fabricación, importanción o comercio de envases de plástico no reutilizables o los productos para envolver que contengan plásticos. Su coste sería de 45 céntimos por kilo, una cantidad que, como dicen desde la Consellería acabaría teniendo que asumir el consumidor. Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez creen que resulta más efectivo incentivar las buenas prácticas que recurrir a la penalización. En Galicia, de hecho, las distintas campañas de recogida de plásticos agrícolas promovidas hace unos años por la Xunta y ahora por los ayuntamientos con gran presencia ganadera van surtiendo efecto. Poco a poco la industria de la distribución alimentaria también deberá de ir adaptándose.

El impuesto verde es una de las novedades que recoge el Anteproyecto de Ley Estatal de Residuos Suelos Contaminados aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros, documento que ahora está fase de presentación de alegaciones hasta el 3 de julio. De hecho, desde la Consellería de Medio Ambiente animan a la ciudadanía y a los sectores que puedan verse afectados a presentar sus sugerencias a una norma que afecta especialmente al sector agroalimentario que tendrá que reducir notablemente, según el anteproyecto, el uso de plásticos no reutilizables en el empaquetado de frutas, verduras o carnes. Lo mismo pasa con los envases de sustancias fitosanitarias que se usan en las explotaciones.

Entre las nuevas medidas, como detallan desde la consellería, está que el consumo de plásticos de un único uso deberá reducirse al 50 % durante este año, porcentaje que en diez años ha de llegar al 70 %. Otro de los cambios que pretende aplicar es la prohibición, a partir del 3 de julio del 2021, de los recipientes de plástico no reutilizables hechos de poliestireno expandido dirigidos a portar alimentos que no requieren preparación posterior ni ningún tipo de manipulación.

Más allá de pensar que la educación y la concienciación es una vía mejor que la penalización tributaria para lograr esos objetivos, desde la Consellería de Medio Ambiente creen que tanto esta norma estatal como la que prepara el Gobierno gallego (que ha quedado en el aire por la convocatoria de elecciones al Parlamento de Galicia), han de caminar de la mano para rebajar tanto los restos como el desperdicio alimentario. De hecho, la conselleira Ángeles Vázquez explica en un comunicado que la norma estatal avanza en la senda abierta por la Lei de Residuos de Galicia, «que considera que os recipientes elaborados en plástico deben reciclarse e reutilizarse, polo que as botellas PET conterán polo menos un 25 % de plástico reciclado no 2025 e a partir do 2030 polo menos un 30 % de plástico reciclado».

