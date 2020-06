La recogida de plásticos agrícolas avanza en el campo gallego

0

La Voz de Galicia

10/06/2020

«Cando temos plástico chamamos a Tragsa ou a unha empresa de aquí que xa recoller os plásticos para levar directamente ás empresas de reciclaxe. Pódelos levar directamente ao punto limpo que tamén os recollen, pero é moito o que xeramos». El que habla es un ganadero dedicado a la producción de leche del concello coruñés de A Laracha que, como dice, solo usa el plástico en los silos. Lo usa únicamente para proteger la hierba, pero cada año junta cerca de un camión. Su caso es solo un ejemplo de todo el plástico que se mueve en el campo, sobre todo en épocas como la actual en plena campaña de recogida de la hierba. Para hacerse una idea de las cantidades que se emplean, basta con multiplicar ese camión escaso que recoge este ganadero por las 7.200 granjas lácteas que hay repartidas por toda Galicia. Y la suma no se queda ahí. Porque luego habría que añadir todo el plástico usado en las lonas de invernaderos o el de los envases en los que vienen los fitosanitarios u otros productos que se usan habitualmente en las explotaciones.

Un cálculo de la Consellería de Medio Ambiente realizado hace unos años apuntaba que eran unas 7.700 toneladas de residuos de plásticos las que se producían cada año en el campo. Pero también es verdad que, aunque haberlos hailos, cada vez es menos habitual ver plásticos blancos volando sobre los prados. No se puede decir lo mismo de los vertederos no controlados que se encuentran, sobre todo, en algunas zonas de monte.

Los programas de recogida puestos en marcha por algunos concellos _sobre todo donde el peso del sector agrario es mayor como Mazaricos, Zas, Dumbría o Muxía_ tras haber terminado el Programa de Recollida de Plásticos Agrícolas puesto en marcha en el 2005 por la Consellería de Medio Ambiente para implantar un modelo de recogida y gestión de este tipo de deshechos agrarios, parece que dan resultado. El plan de la Xunta duró hasta el 2017, cuando se recogieron un total de 1.556 toneladas frente a las 3.213 que fueron procesadas en el 2013. Desde Medio Ambiente explican que «a Xunta acadou os obxectivos propostos co programa, implantando no sector prácticas axeitadas na xestión de residuos agrarios que garanten a protección do medio».

La conciencia de reciclaje parece que va floreciendo en el campo. No solo se puede comprobar al hablar con los ganaderos que ya han implantado como hábito descolgar el teléfono para que les vengan a recoger los restos, también se nota en los datos de recogida de botellas o envases. De hecho, según los datos que maneja la empresa Sigfito el año pasado recogieron en sus puntos enclavados por toda la comunidad un total de 51.222 toneladas de envases, cartón, sacos de papel y metal. La cantidad supera en 3.415 toneladas a la recogida justo un año antes. La recogida creció en todas las provincias, con excepción de Pontevedra, donde está bajó ligeramente. La cuestión es qeu se ha avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer.