¿Necesitamos un nuevo modelo alimentario en Europa?

redacción 09/06/2020 05:00 h

La reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo continúa de aniversario. Este viernes, a partir de las once, emitirá a través del canal de Youtube del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) la segunda de las jornadas enmarcadas dentro de los Encuentros de la Biosfera por un Nuevo Modelo Alimentario con los que celebra su séptimo cumpleaños. En este caso el debate se centrará en la alimentación saluda y cómo nuestro modelo de consumo también influye en el medio ambiente y las pandemias. En el foro intervendrán Celsa Peiteado Morales, responsable del Programa de Alimentos de WWF España y coordinadora en España del Proyecto LiveWell for LIFE, y Ángeles Romero, catedrática de Nutrición, directora de la Cátedra del Pan y del Cereal del Campus Terra de la USC y miembro Comité Científico de la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

El encuentro será en directo y los participantes podrán realizar preguntas que podrán ser transmitidas también en directo a las participantes.