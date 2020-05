La Serra do Xistral juega con su biodiversidad a las cartas

0

redacción 22/05/2020 05:00 h

Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Viveiro, Xermade, Xove y As Pontes. Esos son los ayuntamientos por los que discurre la Serra do Xistral, un monumento natural que concentra una gran biodiversidad a lo largo de sus 5.000 hectáreas de monte, en su mayoría en man común, pertenecientes a la Red Natura 2000. Descubrir sus secretos es una aventura que se traslada ahora desde sus cumbres hasta una baraja didáctica ideada por un grupo de investigadores de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría del campus de Lugo de la Universidade de Santiago (USC), en el marco del proyecto europeo LIFE, In Common Land, capitaneado por la Diputación lucense y donde también participa la Universidade de A Coruña (UDC).

El objetivo de este juego, cuya edición en papel prevé estar listo en junio para repartir en colegios de la comarca o entre aquellos centros que lo pidan, es divulgar el conocimiento de este enclave entre todas aquellas personas mayores de cinco años para revertir el abandono de usos tradicionales como el pastoreo o hacer frente a otras amenazas que afectan a esa zona de Galicia. Por ejemplo, la falta de unas directrices correctas de gestión ambiental, el despoblamiento o el efecto del cambio climático.

Ideada por el ingeniero de Montes pontevedrés, César Agustín Blanco Arias, la baraja está formada por cerca de 70 tarjetas que incluyen información sobre los distintos hábitats de la Serra do Xistral, además de incluir cartas específicas de cada especie de fauna y flora. Toda esa información fue redactada en castellano, gallego e inglés con la aportación también de profesores e investigadores de los departamentos de Botánica y Producción Vegetal de la USC, Ramón y Emilio Díaz Varela.

¿Y cómo se juega? La dinámica del juego, como explican desde la USC, se basa en la asociación de especies o hábitats naturales con sus principales amenazas o peligros. «Estamos a falar dunha ferramenta sinxela, que entendemos que pode servir para sensibilizar a todos os públicos sobre a necesidade de protexer e conservar a biodiversidade, ademais de incorporar o elemento lúdico», comenta César. Justo en este sentido, añade que los retos a los que deben de enfrentarse los que vayan a usar este nuevo instrumento de divulgación están el de garantizar la conservación de las especies de flora y fauna en los hábitats más característicos de esta zona o la de proteger las especies más vulnerables para conservar la biodiversidad de los ecosistemas.

Aunque el juego no estará disponible en papel hasta el mes que viene, también puede descargarse a través de la web del proyecto. In Common Land está financiado por LIFE de la UE y su presupuesto global es de más de dos millones de euros para el quinquenio 2017-2022.