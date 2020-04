Si el aire mejora y las granjas siguen activas, ¿la agricultura no contamina?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. alfonso

redacción / la voz 06/04/2020 05:00 h

Hace ya dos semanas que buena parte de la actividad industrial cesó, además de que por nuestras carreteras ha dejado de circular buena parte del tráfico que lo hacía habitualmente. Y eso se está dejando sentir en la calidad del aire que respiramos, asegura Nuria Gallego, responsable de Calidad del Aire en Meteogalicia. Así que algunos han aprovechado la ocasión para concluir que si hay menos contaminación, y las granjas son las únicas que siguen trabajando, eso significa que el sector agroganadero no es el responsable de tanta contaminación como se le atribuye. Una afirmación con la que Gallego no está totalmente de acuerdo. «Vemos una disminución clara en la contaminación del aire, pero no podemos discernir cuánto le toca a la agricultura de la contaminación que queda en el aire», explica.

«En la agricultura tiene especial incidencia el amoníaco, además del metano, porque es un precursor de las partículas. El amonio se junta con otros gases y se forma partículas. Y, por eso, cuando quiere reducir las partículas, tienes que actuar en muchos frentes», cuenta Gallego. Asegura que en las últimas semanas debido a la situación de estado de alarma, la calidad del aire en la comunidad ha mejorado notablemente. «Se está notando muchísimo, se han bajado mucho los niveles, aunque hay pequeños picos», cuenta. Por poner un ejemplo, el 9 de marzo en Vigo se detectó una media de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, una sustancia que proviene, en parte, de la combustión de los coches. El pasado 23 de marzo, en cambio, esa misma cifra había descendido hasta los 13. «Hubo un dato significativo, que fue que el 18 subió hasta los 20 microgramos, lo que demuestra que, a pesar del estado de alarma, mucha gente se fue de puente», cuenta.

Las emisiones de dióxido de nitrógeno cayeron a la mitad desde el confinamiento Si el aire es mejor ahora que las fábricas han parado y a pesar de que las granjas siguen trabajando, la conclusión que han sacado muchos es que la contaminación que generan las explotaciones agrarias no es tan elevada. «Es un titular sesgado. La agricultura es uno de los sectores que tiene influencia en la mala calidad del aire, pero está claro que no es el único, que es una fuente más», argumenta Gallego. También tiene claro que no se puede culpar de la contaminación «a solo un sector. Es cierto que las emisiones de metano que origina la ganadería intensiva hacen daño, pero también que ese es un sector con muchos beneficios», sostiene. En su opinión, «hay que buscar un equilibrio entre todos los sectores para conseguir una mayor reducción de las emisiones contaminantes al aire, sin que esto tenga un coste desproporcionado».

«Si hay que buscar un responsable de la contaminación es el tráfico», explica Nuria Gallego Explica que las administraciones han estado en los últimos años muy encima del sector industrial, pero no encima de la agricultura. «Hace diez años a nadie se le ocurría controlar las emisiones de una granja». Esa insistencia con las industrias ha permitido «que las emisiones industriales cayeran un 80 % en los últimos trece años». Pero eso es así porque «hay sectores en los que hay más margen para reducir que en otros». Tiene muy claro «que no se puede culpar a la agricultura de todos los males» pues si hay que buscar un gran responsable de la contaminación del aire es «el tráfico». De hecho, el dióxido de nitrógeno «es la marca más clara de que hay tráfico» y el indicador que se utiliza para medir la calidad del aire. Es dióxido es, precisamente, el que ha perdido presencia en las últimas semanas, concretamente, desde que el estado de alarma nos obligó a encerrarnos en casa.