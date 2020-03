¿Quieres ser maestro en compostaje?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 14/03/2020 05:00 h

No hace mucho tiempo en la práctica totalidad de las casas de aldea de Galicia la basura se repartía entre el cubo «da lavadura», que servía para alimentar a los cerdos u otros animales, y la bolsa en la que iba todo lo demás. No tenía nombre entonces, pero a aquellos restos que se echaban en un montón entre las berzas ahora le han puesto el nombre de compostaje, lo que no deja de ser una pata fundamental dentro de lo que se ha dado en llamar economía circular. Ahora, para todos aquellos que no vivieron esas prácticas, la asociación Amigos da Terra, en el marco del proyecto Maestría en Compostaxe financiado por la Fundación Biodiviersidade del Ministerio de Transición Ecolóxica, organiza media docena de cursos (cuatro en Galicia y dos en la Comunidad de Madrid) para enseñar a todos aquellos que estén interesados los secretos del compostaje. Los cursos, destinados a personas desempleadas, son gratuitos. De hecho, están financiados por el programa Empleaverde da Fundación Biodiversidade do MITECO, pero además cuentan con la ayuda del Fondo Social Europeo. El primero de los cursos está previsto que se imparta en Pontevedra, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra a través del programa Plan Revitaliza. En principio, salvo novedades de última hora, la fecha de inicio es el 23 de marzo. Con todo, el plazo de matrícula para este primer seminario termina el lunes 16 de marzo a las dos de la tarde. Para inscribirse basta con hacerlo a través de la web Amigos da Terra. El resto serán impartidos entre los meses de abril y mayo. La intención es hacer uno por provincia. Habrá diez plazas por curso.

El objetivo, como explicaron desde la Asociación Amigos da Terra en un comunicado, es reducir «a cantidade de residuos orgánicos, contribuír á loita contra a emerxencia climática e crear empregos directos para a xestión de estes residuos».

Recuerdan además que la materia orgánica supone en torno a la mitad de los restos que generan los ayuntamientos. De ahí que su uso como compost contribuya de modo notable a frenar el cambio climático provocado por la acumulación de residuos en vertederos o incineradoras. Además, añaden «a capacidade do compost para mellorar a estrutura e rexenerar o solo é incuestionable e, polo tanto, axudará a combater a desertización nun territorio como a península ibérica, con máis do 70% de seu solo sufrindo este proceso».

También recuerdan el texto de la directiva europea 2018/851 sobre residuos, cuya transposición a España debe realizarse antes de julio de este año. Aunque el gran objetivo es lograr que este año se reutilicen la mitad de los restos orgánicos generados por los concellos, también incorpora otros retos como la obligación de recoger de modo individual los bioresiduos a partir del 2024. De ahí que vayan a precisarse personas expertas no solo en recogida, sino también en compostaje. Pero apuntan que España «dificilmente vai poder cumprir ao non ter introducido aínda na súa xestión a recollida separa dos bioresiduos».