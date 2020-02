Unións Agrarias advirte que o recorte da PAC frearía a transición ecolóxica e o benestar animal

0

21/02/2020

Bruselas aposta pola producción sostible, o benestar animal e a protección do medio ambiente. Pero eses obxectivos dos qu,e no caso dos retos medioambientais fan bandeira os países do norte, non van poder cumprirse no caso de que a proposta de recortar nun 10 % o presuposto da PAC e nun 25 % os fondos para deenvolvemento rural vaia adiante. É o que advirten dende Unións Agrarias, organización que recorda que a reducción deses fondos «vai a supoñer en Galicia a perda de toda posibilidade de loita contra o despoboamento e a renovación xeracional na titularidade das explotacións». Ao seu xuizo iso se traduce en máis abandono da actividade agraria, lumes forestais e desertización do rural. De ahí que a organización agraria «esixe as administracións unha defensa frontal das axudas porque dificilmente se pode acceder a unha xestión do territorio e a unha produción mais ecolóxica e con mellores cotas de benestar animal, se ao mesmo tempo se recortan o fondos para poder realizar dita transición».

A cuestión é que, como din, «os produtores galegos non van a poder acometer as reconversións nos modelos de actividade que se ven no horizonte, sen as ferramentas normativas que equilibren a cadea de valor e a formación de prezos e moito menos se a Comisión destina os fondos agrarios a protección de fronteiras ou a outros capítulos de gasto». Un dos retos que teñen enriba é, por exemplo, a xestión eficiente dos puríns.