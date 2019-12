Galicia es la comunidad que acumula más accidentes contra jabalíes

Casi tres mil accidentes de tráfico al año, daños a la agricultura, presencia en zonas urbanas. La Voz reunió a un grupo de expertos para saber qué se está haciendo para buscar soluciones

A principios del siglo XX cazar un jabalí en Galicia era noticia. Hoy lo es que esta especie cinegética se haya convertido en uno de los principales problemas del tráfico en Galicia con 2.800 accidentes al año, que se deje ver cada vez más por zonas periurbanas y que cause graves daños en plantaciones agrícolas. Por no hablar de que es uno de los vectores que transmiten la peste porcina africana, una enfermedad que aunque en Europa no ha traspasado las fronteras belgas, sí es un grave riesgo para el sector porcino.

