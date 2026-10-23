José Luis Benedito, presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo: «La Galicia rural no se puede entender sin la figura del veterinario»

Xosé María Palacios Muruais
XOSÉ MARIA PALACIOS LUGO / LA VOZ

GANADERÍA · Exclusivo suscriptores

José Luis Benedito demanda más atención de los poderes públicos al trabajo de los veterinarios
José Luis Benedito demanda más atención de los poderes públicos al trabajo de los veterinarios LAURA LEIRAS

Reelegido para seguir al frente de la entidad, la mayor de Galicia por miembros, destaca los riesgos que corren los profesionales en el ejercicio de su trabajo

31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Luis Benedito (Madrid, 1956) acaba de ser reelegido presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo, que dirige desde el 2020. No había más aspirantes para estar al frente de una entidad que por su

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete