Transición Ecológica detecta «incoherencias, carencias y errores» en los informes de las comunidades sobre el lobo

Maruxa Alfonso Laya
M. Alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

GANADERÍA · Exclusivo suscriptores

Galicia es la única comunidad lobera en la que un tribunal ha paralizado de forma cautelar la caza del lobo
Galicia es la única comunidad lobera en la que un tribunal ha paralizado de forma cautelar la caza del lobo

Justifica de esta manera no haber enviado a Europa el informe sobre el estado de conservación de la especie e insiste en que este sigue siendo desfavorable

13 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El 31 de julio del pasado año concluyó el plazo para que el Ministerio para la Transición Ecológica remitiera a Europa el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. Este documento se elabora con

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete