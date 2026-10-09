Transición Ecológica detecta «incoherencias, carencias y errores» en los informes de las comunidades sobre el lobo
REDACCIÓN / LA VOZ
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Justifica de esta manera no haber enviado a Europa el informe sobre el estado de conservación de la especie e insiste en que este sigue siendo desfavorable13 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 31 de julio del pasado año concluyó el plazo para que el Ministerio para la Transición Ecológica remitiera a Europa el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. Este documento se elabora con