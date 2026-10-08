Los primeros pastores titulados de Galicia se preparan para incorporarse: «Levas un golpe de realidade pero é un sector con saída»

Uxía Carrera Fernández
UXÍA CARRERA OURENSE / LA VOZ

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Tania Castiñeiras, de 37 años, se incorporará a una explotación ovina con 180 cabezas
Tania Castiñeiras, de 37 años, se incorporará a una explotación ovina con 180 cabezas SANTI M. AMIL

Los alumnos del primer curso de la Escola de Pastores asumen que es complicado empezar de cero como actividad principal

18 oct 2026 . Actualizado a las 22:02 h.

La Escola de Pastores de Galicia se estrenó este año en Xinzo de Limia para alentar con formación a quien quisiera dedicarse a la ganadería. Ha sido el primer curso específico sobre el manejo de

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