El TSXG pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la legitimidad de la ley que rebaja la protección del lobo

Imagen de archivo de un lobo PEDRO ALONSO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, lo que implicó una rebaja en su nivel de protección. La decisión del alto tribunal gallego marca un antes y un después: o se aprueba el mecanismo del Gobierno central, que permitía a comunidades como Galicia gestionar las poblaciones de la especie, o la blinda definitivamente. Mientras el Constitucional no se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona ahora la forma en la que se tramitó el cambio legal de la protección de la especie. Los magistrados plantean la cuestión respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En el auto, se explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, lo que asegura que plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Los magistrados indican que «no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del Lespre», pero advierten de que «desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del listado, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el Lespre.

Justifican desde el alto tribunal gallego que se produce «una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del Lespre sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión». Estas circunstancias, según subrayan, «impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del Lespre, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible».

«En suma, con la modificación del Lespre cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían, y de hecho siguen correspondiendo, a la Administración General del Estado», señalan los magistrados, al tiempo que añaden que «existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión», pues entienden que debería «basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea».

Sobre su posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que «no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del Lespre, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie». También hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, pues indica que la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Un conflicto de cinco años

En el 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elevó la protección del lobo en toda España al incluirlo en el Lespre —hasta ese momento, solo figuraban las poblaciones que se ubicaban al sur del Duero—. Aun sin presentar la estrategia de conservación y gestión de esta especie, la orden dejaba la puerta abierta a que las comunidades autorizasen medidas de extracción y captura de estos ejemplares.

Pero en marzo del 2025 el Congreso aprobó una enmienda incorporada al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario para desproteger al lobo al norte del Duero, lo que abrió la puerta a que comunidades como Galicia retomaran el control de la especie por los daños que causaba a la ganadería. Aunque la norma era efectiva, no significaba que pudieran ya cazarse lobos en Galicia; desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático todavía estaban trabajando en el plan de gestión de la especie.

Un mes después, la Xunta publicó los criterios de caza para la nueva temporada y el lobo volvió a ser una especie incluida al retomar el plan de gestión del lobo del 2009. Así, se permitieron las batidas durante todo el año, y en abril, mayo y junio solamente se autorizaron esperas, una práctica en la que los cazadores se quedan en un único punto. El principal criterio para solicitarlas, como se explicó entonces, es que los ataques fueran recurrentes.

Cuando desde la Xunta se aprobaron batidas puntuales para controlar la especie, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidió mantener la suspensión de la caza del lobo en Galicia aplicando el principio de precaución ambiental. Aceptó el recurso presentado por la organización ambiental WWF que sostenía que la «muerte sistemática» de ejemplares a través de la caza era «ilegal» mientras la población se encuentre en un estado de conservación «desfavorable». La Xunta recurrió la decisión. «Seguimos mantendo que o estado de conservación do lobo é favorable, como respaldan os informes técnicos elaborados ao respecto», afirmaron.

En febrero de este año, el Supremo autorizó la caza del lobo «solo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado». En marzo, el alto tribunal gallego volvió a rechazar la autorización de la Xunta de realizar batidas de control del lobo en los ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol. La resolución de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima así la solicitud de contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, manteniendo la protección sobre la especie en estas zonas del territorio gallego. La resolución recogida en el auto no era firme.