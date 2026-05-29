Galicia y otras once comunidades denuncian ante la UE la «arbitrariedad» del Gobierno con la gestión del lobo

J.M.

La Consellería de Medio Ambiente, junto con los departamentos responsables en gestión del lobo de otras once comunidades autónomas —Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León— y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha elevado una protesta formal ante la Comisión Europea por la gestión que el Gobierno central está realizando del lobo ibérico. En una carta remitida a la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, los gobiernos regionales defienden el "rigor técnico" de sus censos y denuncian la actitud «arbitraria» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al que acusan de pretender declarar el estado de conservación de la especie como «desfavorable» de manera injustificada, cuando, según reiteran, los datos científicos disponibles indican lo contrario.

En la misiva se critica con dureza la apertura por parte del Ministerio de un trámite de información pública, que según dicen desde Medio Ambiente en un comunicado, no está previsto en la normativa reglamentaria. Según los firmantes, este procedimiento extraordinario «parece pretender convencer a la opinión pública» de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor la información necesaria para el informe de evaluación del lobo ibérico. Las autonomías lamentan que en los documentos ministeriales se utilicen expresiones como «valoraciones unilaterales» o «carentes de validación científica», lo que a su juicio supone un cuestionamiento implícito a la solvencia técnica del personal funcionario de estas administraciones.

Para los ejecutivos regionales resulta del todo contradictorio que el Miteco solo haya puesto bajo sospecha el trabajo técnico dedicado al lobo, mientras que los informes de otras especies, elaborados mediante el mismo procedimiento, con los mismos criterios y por los mismos equipos, se han validado sin objeción alguna. «Los datos trasladados tienen base tanto en la literatura científica como en la realidad del territorio», sostienen las comunidades, que también afean al Ejecutivo central haber roto los canales de diálogo y los protocolos de comunicación habituales, obviando incluso la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para debatir la cuestión.

Asimismo, la carta denuncia que el Gobierno de España está utilizando criterios falsos o tergiversados para sembrar dudas sobre los censos autonómicos. En concreto, citan la supuesta exigencia de alcanzar las 500 manadas en una región biogeográfica para declarar el estado de conservación como favorable, una directriz que las comunidades aseguran que «nunca fue establecida como tal por la Comisión». De hecho, recuerdan que otros países europeos con poblaciones de lobos muy inferiores a las españolas han obtenido el visto bueno de Bruselas a sus informes sexenales sin ningún tipo de reparo. Del mismo modo, las autonomías acusan al Ministerio de hacer una interpretación «subjetiva» de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aclarando que la normativa comunitaria no prohíbe de forma absoluta el control cinegético, sino que exige que las extracciones estén rigurosamente justificadas y fundamentadas.

Por otra parte, los representantes autonómicos han solicitado aclaraciones a la comisaria Roswall respecto a unas recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien afirmó haber entregado «él mismo» los datos del lobo a Bruselas, una documentación que no ha sido compartida con las comunidades. Esta versión contrasta, según añaden, con la ofrecida por la propia comisaria el pasado mes de abril, cuando comunicó que la Comisión seguía esperando el informe sexenal de España, un retraso que ya ha motivado la apertura de un procedimiento de infracción contra el Estado.

Frente común también a nivel nacional

De forma paralela a la iniciativa europea, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia ha enviado una carta directa al Ministerio para la Transición Ecológica en la que reproduce estos mismos argumentos y defiende la legalidad de sus actuaciones. En el texto, el Gobierno gallego reivindica la validez de su propio Plan de gestión del lobo, argumentando que es un modelo plenamente alineado con la Directiva Hábitats y la jurisprudencia vigente.