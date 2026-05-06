Los «flying cowboys» inspiran el rescate de las vacas de Taboada

Miembros del equipo de rescate supervisan el aterrizaje de una de las vacas de Taboada CARLOS CORTÉS

Hace un par de años aparecieron unas vacas volando por detrás del Obelisco, en A Coruña. Aquellos animales alados fluían impresos en un vinilo que publicitaba un conocido operador de telecomunicaciones. Hace unos días, en el concello lucense de Taboada volvieron a verse vacas volando. Pero esta vez eran reales. Once novillas preñadas que se habían despeñado por un barranco y para las que la única esperanza para sobrevivir era echarse al aire en lugar de al monte. El rescate fue épico. Una hazaña inusual en Galicia, pero que no lo es tanto en países con escarpadas montañas donde aún se practica la trashumancia y donde el riesgo de que los animales queden atrapados o heridos al discurrir por un desfiladero es mayor.

El mayor ejemplo es Suiza. En ese país alpino la Guardia Aérea Suiza de Rescate (Rega) cuenta con un servicio para ganaderos de montaña que es utilizado en aquellos casos en los que no se pueda utilizar otro medio de transporte, como explica en su página web. Y añade que en «los meses de verano en los pastos alpinos, el ganado también está entre los ‘‘pacientes’’ de Rega».

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¿Qué hacen? Contratan empresas de transporte aéreo en helicóptero para que, en su nombre, rescaten ganado herido, atrapado o muerto en terrenos escarpados o de acceso complicado. Y los llevan hasta el lugar más cercano a una vía de comunicación para que continúen su camino hacia nuevos pastos o granjas del entorno.

Precisamente Suiza fue hace un año escenario de otra evacuación en la que también se vio una vaca volando. No era una frisona como las novillas de Taboada. Era Loni, una vaca con aspecto de pardo suiza que había resultado herida en el entorno del pico Bietschhorn. Aunque no es el más alto de la zona, es conocido como el rey de Valais por su porte real que se erige solemne dominando el valle del Ródano.

Loni no voló hasta la India en busca de la felicidad como las vacas de la novela de David Safier, Muuu!! Al parecer, la transportaron hasta una granja de Ferden para continuar sus días de vaca rumiando en esta comuna del distrito de Raroña occidental.

No fue la única rescatada aquellos días. Como recogió la prensa local, entonces formaba parte del grupo de animales que tuvieron que ser evacuados junto a los 300 habitantes de la pequeña localidad de Blatten. Tras observar movimientos de tierra en la montaña, parecía que había bastantes probabilidades de que el glaciar Birch comenzara a escupir lodo y piedras hacia el valle. No solo estaban en peligro los habitantes de Blatten, también el ganado de esta zona alpina. Y por eso en el operativo también se rescataron 190 ovejas, 26 vacas y 20 conejos, aunque parece que aquel día solo Loni voló.

Pastoreo con helicóptero

El uso de helicópteros para rescatar o guiar al ganado tampoco es extraño en zonas de Estados Unidos con grandes extensiones de terreno en las que el ganado ha de enfrentarse a huracanes o riadas, como Texas. En este estado hay quien incluso ha apodado a los pilotos de helicóptero que pastorean grandes rebaños desde el aire como flying cowboys.

Hace unos años, en septiembre del 2017, el huracán Harvey provocó unas lluvias como no se habían visto hasta entonces en los condados de Brazoria, Fort Bend y Colorado, en Texas. En un reportaje publicado entonces en The New York Times, un piloto de helicópteros hijo de ganadero había ayudado a rescatar decenas de cabezas con la ayuda de otros compañeros. No cabalgaban un caballo, pero manejaban esta máquina con turbina con la pericia de un cowboy, la habilidad necesaria para agrupar a las vacas y toros dispersos para conducirlos luego hasta tierras más altas. De ese modo salvaron a los animales que corrían riesgo de ahogarse.

No es el único lugar donde saben pastorear a lomos de un helicóptero. Lo hacen también en el Outback australiano, donde se levanta el icónico Uluru, el monolito de arenisca que recibe cada año miles de turistas en Ayers Rock. Y la mayoría también llegan volando.