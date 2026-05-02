Una ruta de trashumancia que rescata tradición e identidad en Os Ancares

P. ÁLVAREZ / L. LEIRAS OS ANCARES / LA VOZ

GANADERÍA · Exclusivo suscriptores

Una decena de personas acompañó a los pastores en la travesía que realizan todos los años desde Piornedo hasta León en busca de los mejores pastos para el ganado
Una decena de personas acompañó a los pastores en la travesía que realizan todos los años desde Piornedo hasta León en busca de los mejores pastos para el ganado LAURA LEIRAS

La cooperativa A Carqueixa permitió que el público acompañase a algunos de sus pastores en la travesía, que recorrió 20 kilómetros desde Piornedo hasta los montes de León

03 may 2026 . Actualizado a las 16:45 h.

Una de las tradiciones más ancestrales revivió este sábado Os Ancares. Desde Piornedo, varios pastores y unas 30 vacas iniciaron la histórica subida hacia los pastos de altura, ya en la provincia de León, en

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete