Una ruta de trashumancia que rescata tradición e identidad en Os Ancares
OS ANCARES / LA VOZ
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La cooperativa A Carqueixa permitió que el público acompañase a algunos de sus pastores en la travesía, que recorrió 20 kilómetros desde Piornedo hasta los montes de León03 may 2026 . Actualizado a las 16:45 h.
Una de las tradiciones más ancestrales revivió este sábado Os Ancares. Desde Piornedo, varios pastores y unas 30 vacas iniciaron la histórica subida hacia los pastos de altura, ya en la provincia de León, en#