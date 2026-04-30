Un rebaño de vacas cae por un barranco en el Miño escapando de animales salvajes

Momento en que una de las vacas es rescatada con un trozo de pantalán controlado con una cuerta desde la orilla ROI RIGUEIRA

Diez vacas están atrapadas desde el miércoles en un barranco junto al río Miño en el municipio de Taboada. Todo apunta a que llegaron allí perseguidas por algún depredador. Una está muerta, la mayoría parecen magulladas