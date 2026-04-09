Llega el primer camión de comida para las vacas bomberas de Ponteareas

El primer camión con paja para las vacas llegó ayer al monte de Ponteareas Medio Rural

El fuego volvió a llamar esta semana a la puerta de una de las zonas cero de los incendios del 2017, la comunidad de monte de Padróns, en el concello de Ponteareas. Como suelen hacer, la llamas no respetaron ningún linde, convirtiendo en cenizas los tojos y matorrales en los que pastaban las 113 vacas cachenas y asturianas de Carlota Simón e Iván González. El incendio, que comenzó el lunes en el concello de Ponteareas, volvió a amenazar la aldea de O Galleiro, en el concello de Pazos de Borbén, como en el 2017. Pero aunque el lunes hubo que decretar el nivel 2 de prevención por la cercanía del fuego a las viviendas [este se desactivó a medianoche], «non foi nada comparable ao do 2017» porque vez «ao haber ganado e estar as fincas máis limpas, esto axudou a frear o lume».

El incendio quedó extinguido el martes después de haberse movilizado 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos pas, cuatro técnico, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones. Ese mismo día desde la Consellería do Medio Rural llamaron a Iván para ofrecerle alimento de forma gratuita para sus vacas: «A axuda non chegou rápido, o seguinte. Ardeu o luns e o martes xa me estaban chamando. Hoxe xoves xa trouxeron comida e este venres ven máis». El de ayer es un primer cargamento de pacas y pienso para garantizar la alimentación de estas vacas que también son bomberas. En la oleada de incendios del pasado verano llegaron a repartirse cerca de 100 toneladas de pienso y más de 1.560 toneladas de hierba seca para explotaciones ganaderas de 22 concellos gallegos.

De hecho, estaban pastando en unas parcelas forestales de la comunidad de montes de Padróns que hace ocho años estaban ahogadas por una cantidad de combustible mucho mayor que la de ahora. Las vacas también hicieron su trabajo al desbrozar: «Temos alquiladas unhas 135 hectáreas. Nos estamos en Nespereda, en Pazos de Borbén. Pero a vacas están entre os dous concellos. Hai uns vinte días levaraas para esa parte de Ponteareas», explica Iván, mientras recuerda la diferencia entre el incendio de esta semana y aquel de octubre del 2017 en el que llamas de unos 20 metros de altura escoltaban la pista que sube hacia el alto de O Galleiro: «No 2017 foi tres veces peor, ata arderan as eiras dos xardíns das casas».

Aquel suceso dio un toque de atención: «A raíz daqueles lumes púxose en marcha un proxecto para recuperar unhas 3.800 hectáreas, fíxose un peche para meter os animais.... Nos empezamos coa ganadería no 2019 e pouco a pouco fomos alugando terra aos veciños». Ahora solo tienen una pequeña zona de pastos porque, como dice Iván, «aínda que hai xa tres anos pedimos a axuda para por en marcha máis pasteiros, estamos agardando porque din que se acabou o presuposto. Os pasteiros son a mellor defensa do lume». Y dice que en esto está también de acuerdo el director xeral de Gandeiría, Xosé Balseiros, que ayer se desplazó hasta Padróns para comprobar la llegada del alimento para las vacas de Iván González y Carlota Simón.