Cada día son atacadas por el lobo nueve cabezas de ganado en Galicia
PONTEVEDRA / LA VOZ
GANADERÍA
La conselleira de Medio Ambiente exige en una visita en Cerdedo-Cotobade que Madrid pague los 12 millones de euros que debe para compensar los ataques y anuncia que la Xunta aportará este año 2 millones a los ganaderos afectados14 ene 2026 . Actualizado a las 14:01 h.
Cada día son atacados por el lobo nueva cabezas de ganado en Galicia, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, que señala que en los dos últimos años se registraron una media