Unións Agrarias coordina ayuda para ganaderos de Ourense afectados por la falta de alimento

Santi M. Amil

Viana do Bolo, Xinzo, A Mezquita, Verín, A Gudiña.... Todos estos son concellos con explotaciones de ganadería de vacuno en extensivo, con colmenas, con rebaños de ovejas, cabras.... El sábado la Consellería do Medio Rural envío los primeros tráilers con forraje y pienso a Pobra de Trives, ayer la asociación de Productores y Productoras de Ecolóxico de Galicia (Proecogal) también ofreció su ayuda y colaboración para los afectados que no solo perdieron la comida para el ganado, también animales o las instalaciones en los que se resguardaban y ahora Unións Agrarias ha habilitado su red de 30 oficinas para coordinar de forma ordenada la recogida de alimento para el ganado.

Desde la organización agraria recuerdan la importancia de que la ayuda llegue de forma coordinada para poder cubrir de forma eficiente la mayor demada que se pueda. Porque como dice Félix Porto, «vaise necesitar axuda a curto, medio e longo prazo».

De hecho, esta mañana en A Gudiña los técnicos de Unións Agrarias mantuvieron una reunión para organizar toda esa logística porque son los que están más pegados al terreno los que mejor conocen las necesidades de los ganadeors. Unións Agrarias solicita que los productores que quieran colaborar contacten con las oficinas comarcales de la organización o a través de la sede de la organización agarria en Santiago, llamando al teléfono 981 530 500.

Desde la organización agraria solicitan también a la Xunta , que atienda «as maiores urxencias das explotacións afectadas e garantir as necesidades de alimentación do gando, activar xa a avaliación de danos en vivendas, explotacións, cultivos e infraestruturas e preparar axudas accesibles e realistas, sen formalismos imposibles, e buscar saídas para os requerimentos da PAC».