Medio Ambiente recurre el auto que suspendió la extracción de lobos en Galicia

Mariscal | EFE

Tal y como había anunciado, la Consellería de Medio Ambiente ha presentado un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el auto que suspende cautelarmente la posibilidad de extraer lobos en Galicia. En este, la Administración autonómica alega que se debe tener en cuenta que el estado de las poblaciones de esta especie en Galicia ha mejorado y que la ganadería en la comunidad tiene un interés social, económico y sanitario, por lo que está reconocida como una actividad estratégica.

La consellería también alega que su resolución del pasado 3 de abril, en la que se determinan las épocas hábiles de caza y las medidas de control por daño por especies durante la temporada 2024-2025, no tiene naturaleza ejecutiva. Así, se recuerda que esa orden se limita a informar de que se aplica el plan de gestión del lobo, aprobado mediante el Decreto 279/2008, que se encuentra vigente. Insiste Medio Ambiente en que ese decreto supone el cumplimiento de la normativa comunitaria, que exige medidas cinegéticas especiales para garantizar el estado de conservación de la especie. Y en que en Galicia la caza del lobo está limitada a que se acrediten daños al ganado, finalidad que también persigue la normativa europea.

Marisol Díaz, Patrimonio Natural: «As extraccións de lobos requiren de informes, non é saír a pegar tiros» m. alfonso

Por otro lado, el recurso incide en que el estado de conservación del lobo es favorable, precisamente por la aplicación del decreto del año 2008. El número de manadas en la comunidad aumentó de 90 a 93 en el último censo y aquí se concentra el 68 % del total de la península. «O feito de que se incrementasen aquelas compartias con outras comunidades autónomas, lonxe de poder interpretarse como un dato negativo, amosa xusto o contrario: saturada a capacidade do territorio, a especie esténdese a novas áreas», añaden en la consellería. E insisten en que estudios recientes acreditan la evolución favorable del lobo, «como proba o feito de que se aprobae a modificación da directiva Hábitats para rebaixasr o seu nivel de protección», añade.

Por último, en el recurso se discrepa también de la afirmación que el TSXG realiza en su auto, diciendo que aunque los daños al ganado no son reversibles, sí son indemnizables. «Soster que todo pode repararse economicamente é incompatible cos sistemas normativos autonómicos, estatal e comunitario, que lexitiman o control do lobo baseándose no equilibrio entre a súa conservación e a viabilidade do eido rural», concluye la consellería. El recurso también recuerda que, tras la inclusión del lobo en el Lespre, el número de avisos se incrementó en un 77 % y el de reses afectadas, un 57 %.