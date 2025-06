Marisol Díaz, Patrimonio Natural: «As extraccións de lobos requiren de informes, non é saír a pegar tiros»

PACO RODRÍGUEZ

Galicia é a única comunidade lobeira que non matou un lobo dende o ano 2013. E é tamén a única na que o tribunal aceptou as medidas cautelares solicitadas polos colectivos ecoloxistas e que impiden volver a extraer exemplares desta especie. Unha situación que á directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, non lle parece xusta.

—¿Sorprendeulles o auto de medidas cautelares do TSXG?

—Todos os anos publicamos a resolución sobre a tempada de caza en Galicia e este ano, cando foi que o lobo saíu do Lespre, modificámola para permitir que entrara de novo en vigor o plan de xestión do lobo. Plan que, por certo, durante doce anos nunca foi denunciado xudicialmente. Tivemos que actualizar todos os datos, porque ese plan quedou paralizado no 2021, para incluír as mortes de animais, os ataques a as zonas máis recorrentes. A partir de entón, a petición dun Tecor, dun Concello ou dun particular se podía xa solicitar unha actuación de extracción. En Galicia non falamos de caza, falamos de extracción e de medidas de control que teñen xustificación fronte aos danos recorrentes que sofren os gandeiros. Isto non é coller unha escopeta e empezar a disparar. E nos preguntamos, se había equilibrio ata o 2021,¿que pasou despois? Queremos volver a ese equilibrio que había antes da inclusión do lobo no Lespre. Porque o noso plan de xestión non se xudicializou, non había demandas e nin ninguén o puxo e entredito antes.

Galicia podrá volver a matar lobos a partir del 31 de julio m. alfonso

—¿A 31 de xullo van retomar as extraccións de lobo?

—Esta resolución acaba o 31 de xullo, pero é certo que xa hai tamén un recurso de Ascel sobre a do 2025-2026. Se podemos, a 31 de xullo volveremos a autorizar batidas e esperas, pero aínda temos que ver o que pasa cos outros recursos. O único que me choca é que as comunidades con lobo ao norte do Duero teñen constatado que está en estado favorable, que hai máis presenza de lobo, que en Galicia mata unha media de dez reses ao día, e que o auto xudicial diga que está en estado desfavorable. Iso é porque estamos pendentes de que se publique o novo censo. Galicia xa mandou os datos e estamos a expectativa de que o Goberno nos mande un borrador do que será o novo censo e que este diga cal é o estado de conservación do lobo.

—¿Tiñan moitas peticións para esperas e batidas?

—Tiñamos unha serie de solicitudes que chegaron ás direccións territoriais. As que estaban pendentes as suspendemos de maneira inmediata. Porque temos absoluto respecto pola resolución xudicial, aínda que esteamos en desacordo con ela. En Asturias teñen un plan de xestión igual ca nós, pero alí as extraccións as fan os axentes forestais. Aquí os nosos gardas non van armados. Pero na resolución para conceder eses permisos para esperas ou batidas ten que figurar o nome da persoa que o vai facer e se lle dá un precinto da Administración. Só pode extraer un. Este ano autorizamos dúas esperas en Ourense e non se cazou lobo ningún. Tiñamos outra en Cedeira, que quedou suspendida, e outras moitas as denegamos porque non cumprían os requisitos. Houbo peticións en Lugo e no Concello do Pino solicitaron información sobre cal era o proceso. Pero as autorizacións requiren dunha serie de informes, non é saír a pegar tiros.

El TSXG paraliza cautelarmente la orden que permite cazar lobos en Galicia m. alfonso

—Os ecoloxistas seguen a dicir que matar lobos non reduce os danos na gandería.

—E todo un compendio. Ten que haber equilibrio entre a protección do lobo e a situación do gandeiro. Este ten que adoptar unha serie de medidas de prevención, que no último ano gastamos 1,5 millóns de euros en subvencionar valados, cans... e hai zonas con boas medidas nas que hai menos ataques. Pero hai outras, como A Capelada, na que non podemos poñer peches ao monte. Por iso dicimos que hai que ter medidas de protección, pero cando hai sobreabundacia da especie hai que buscar o equilibrio e protexer tamén o rural. Respectamos os obxectivos e a ideoloxía dos ecoloxistas, pero hai que pensar como é Galicia, do que vive a xente. E se poden facer as dúas cousas, protexer ao lobo e ao gandeiro.