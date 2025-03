Comunidades autónomas y organizaciones agrarias se alinean para que el Congreso respalde la salida del lobo del Lespre

PEDRO ALONSO

Total expectación. El sector ganadero está pendiente de lo que ocurra este jueves en el Congreso, donde se votará una enmienda introducida por el PP a la Ley de Desperdicio Alimentario que sacó adelante en el Senado con el respaldo de Vox, PNV y Junts y que después la Mesa del Congreso decidió mantener el martes. De salir adelante y, como dijeron ayer fuentes de Unións Agrarias, «a priori as contas dan para que se aprobe», esto supondría retirar esta especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre) al norte del río Duero. De esta forma se abriría la puerta a organizar extracciones de lobos, aunque estas han de estar respaldadas por un plan de gestión de la especie.

El Congreso es el que tiene la sartén por el mango, pero ayer tanto las comunidades autónomas como las organizaciones agrarias comenzaron a alinearse para que la Cámara baja respalde la salida del lobo del Lespre. Desde la Consellería de Medio Ambiente, por ejemplo, avanzaron en un comunicado que «a aprobación desas emendas suporía a consecución dunha rebaixa da protección que a Xunta leva reclamando desde que en 2021 o Goberno central decidiu de forma unilateral e totalmente arbitraria incluír esta especie no Lespre. Esa medida rompeu o equilibrio entre a protección da poboación do lobo e a defensa dos intereses do sector gandeiro, posición que comparten o resto de comunidades lobeiras do norte de España». En la nota indican que la titular de ese departamento de la Xunta, Ánxeles Vázquez, acudirá al debate dao que Galicia fue una de las primeras comunidades en pedir en distintos foros que se revisase el estatus del lobo.

Desde Unións Agrarias también han dicho que la medida que se debatirá abre la alternativa de cazar aquellos ejemplares que puedan suponer un problema para el equilibrio entre ganadería y faunsa salvaje. Además reclaman a la Xunta y a la Consellería de Medio Ambiente que estudien «a alternativa de autorizar solicitudes extraordinarias de control de lobo», dado que hay «outras comunidades que están adoptando esas medidas extraordinarias para controlar os ataques». Al mismo tiempo recuerdan que «ninguén no rural galego aboga por perseguir ao lobo nin exterminalo, pero piden medidas realistas de xestión que permitan a convivencia entre a gandeiría e a supervivencia de especies ameazadas».

No cabe duda de que el debate va más allá de Galicia. En Cantabria están trabajando con un escenario de rebaja de estatus del cñanido. De hecho, como recoge Europa Press, el Gobierno de la comunidad determinará con «criterios técnicos» el número de lobos a extraer en la comunidad autónoma y las zonas en las que se llevará a cabo. Pero no se quedan ahí porque al parecer el plan de gestión de la comunidad autónoma mara un cupo máximo de extracción de unos cuarenta lobos, que es de un 20% del total de ejemplares que hay en Cantabria, que sobrepasan los 200, según datos de la Consejería.