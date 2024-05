La Xunta asegura que fue la primera comunidad en remitir la información del lobo al ministerio

Ana Retamero

No han gustado nada a la Consellería do Medio Ambiente las afirmaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, de que Galicia era una de las pocas comunidades que no había remitido información actualizada sobre el lobo. Porque, según la Xunta, es «totalmente falso, ou está a metir descaradamente ou a información non flúe entre os distintos membros do Goberno central», aseguran en la consellería.

Planas dice que Castilla y León y Galicia no han remitido los datos del lobo al Gobierno M.C.

Medio Ambiente afirma que fue la primera comunidad autónoma en remitir la información completa sobre el lobo, y así lo reconoció a principios de febrero el Ministerio para la Transición Ecológica a los miembros de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Por eso, ahora, reclama al Gobierno central «maior rigurosidade».

Pero lo que de verdad espera de Agricultura es que centre sus esfuerzos «no que ten que facer», es decir, en elaborar un nuevo balance sexenal del lobo, remitirlo a Europa y rectificar su valoración sobre el estado de la especia en vista de los datos disponibles y actualizados. «É imprescindible que o Executivo central corrixa o erro cometido cando no seu último informe sobre o estado de conservación da especie a declarou como desfavorable», añade la consellería.

Desde la Administración autonómica recuerda que siempre dijeron que incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) eran un error, «un posicionamento co que coinciden a avogada xeral da Unión Europea e a propia Comisión Europea», añaden. Por eso consideran que el Gobierno debe escuchar a las autoridades europeas y a las comunidades loberas y rectificar una decisión «que xa está a dificultar o equilibrio entre a especie e o sector primario co que convive no medio rural», concluyen.