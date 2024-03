Cierres y mastines, aliados insuficientes

Ganado ovino

Las medidas preventivas son indispensables para facilitar la convivencia con el lobo, pero resultan insuficientes. Así lo explicaron ganaderos y expertos que acudieron al foro que organizó La Voz. Cierres, mastines e incluso burros funcionan en las explotaciones en extensivo disipadas por las distintas comunidades, pero no resultan impermeables a la entrada del cánido. A esto, explicaron los ganaderos, se suma el alto coste que tienen y lo difícil que resulta implementarlas en algunas zonas.

En el caso de Gemma San Pedro, ganadera de caprino en Guntín, seis mastines conviven con sus cabras, pero eso no evita que el lobo ataque, tal y como le ocurrió hace apenas dos semanas. «As axudas para facer establos ou naves son cuantiosas, pero non son as mesmas para os peches», dijo la ganadera e ingeniera forestal en relación a su explotación. En el caso de Xabier Fernández, ganadero de ovino, lo mismo ocurre. «Ao final o lobo adáptase ao medio e tamén ás nosas medidas», concluyó. Si hablamos de Javier Fraga, criador de caballos en O Xistral, la situación todavía se complica más, ya que no puede implementar cierres por la extensa superficie por la que se mueven sus caballos. Además, tampoco son tan efectivos para ese ganado. Los mastines son también difíciles en zonas de montaña ya que harían falta decenas de ellos para cubrir solamente una pequeña parte. Concha Blanco, ganadera de vacuno de leche en Friol, opina lo mismo: «Os ataques seguen e parece que da igual o que nós fagamos, agora os que teñen que actuar son as administracións que teñen competencia na materia, que son as que deben axudarnos a convivir co lobo».

Cierres eficaces

