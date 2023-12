Los veterinarios interinos de la Xunta, en pie de guerra porque las oposiciones no tendrán en cuenta méritos, experiencia y formación

El saneamiento del ganado vacuno es uno de los mayores ejemplos de riesgo para los veterinarios. MARCOS MÍGUEZ

Los veterinarios interinos de la Xunta de Galicia están en pie de guerra. Así lo explica el presidente de la asociación que integra a todos estos profesionales, Veterigal. Pepe Saavedra explica los motivos del enfado que comparte con muchos otros compañeros: «Ha salido un borrador de la próxima convocatoria de oposiciones que incluye un cambio radical de criterio, ya que no se tiene en cuenta ni la experiencia profesional, ni los méritos, ni la formación de cada uno».

Relata Saavedra que son muchos los compañeros que se levantan de madrugada para, por ejemplo, acudir a inspeccionar en un matadero. «Trabajamos todo el día y no podemos prepararnos la oposición como lo haría una persona recién graduada. Nosotros tratamos asuntos de salud pública y también garantizamos la viabilidad de la cadena alimentaria», abunda.

100 profesionales gallegos

En Galicia, la Xunta tiene unos 100 veterinarios en situación de interinidad y desde la asociación recuerdan que el sistema de méritos siempre ha funcionado como sistema de compensación, para precisamente paliar las dificultades que tienen los trabajadores para estudiar al mismo tiempo las oposiciones. «Hicimos solicitudes para que nos expliquen el porqué de este cambio de criterio, pero no hemos recibido respuesta. Esto, de seguir adelante, pondrá en riesgo la estabilidad de un centenar de familias gallegas», asegura Saavedra.

Desde Veterigal insisten en que harán lo necesario para recuperar los méritos profesionales y, de no conseguirlo, no descartan convocar una huelga. «Vamos a presentar alegaciones antes del ocho de enero. Después, si se publica la convocatoria tal y como está fijada en el borrador, empezaremos con las movilizaciones y no descartamos llegar hasta donde haga falta», explica el presidente de la entidad.

Los veterinarios consideran que esto es un «espaldarazo» al trabajo especializado y cualificado que llevan años desarrollando, se sienten desprestigiados y «maltratados», por lo que exigen diálogo, transparencia y una solución urgente que garantice un cambio en el criterio para convocar las próximas elecciones.

Consultada la Xunta, no hubo contestación este viernes a estas críticas.