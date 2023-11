Los dueños de «animales bombero» tendrán una prima por su lucha contra los incendios

Porcos celtas en la aldea modelo de Osmo, en Cenlle Santi M. Amil

La actividad ganadera en extensivo fue tradicionalmente una de las principales armas de lucha contra el fuego en las zonas rurales. Pero las migraciones, unidas al acusado descenso de la natalidad en esas áreas, no solo dejaron las casas vacías, también los establos. Al no haber animales escalando montañas o pastando a la sombra de los árboles, la maleza fue apoderándose del monte y de los entornos de las aldeas. El paisaje cambió convirtiéndose en el escenario perfecto para la propagación de incendios. No es nada nuevo, por tanto, que animales como cabras, ovejas, vacas o cerdos sean unos de los mejores bomberos que pueda reclutar un servicio de prevención forestal. Sobre todo porque además evita gastos de desbroce en esas fincas de las franjas secundarias que rodean las aldeas que están obligadas a mantenerse libres de biomasa todo el año.

Cabras y ovejas se alistan como agentes forestales para limpiar el monte M. Cedrón

Esa es la razón que ha llevado a la Consellería de Medio Rural a impulsar el reclutamiento de ganado para prevenir el fuego. ¿Cómo van a hacerlo? Lanzando una nueva línea de ayudas para el año que viene que pretende dar primas por hectárea a aquellos ganaderos que tengan rebaños —de cabras, ovejas, vacas de distintras razas o porco celta— en áreas de especial riesgo de incendio o en los entornos de los núcleos de población. Esta fórmula fue avanzada ayer por el director xeral de Gandeiría, Xosé Balseiros, durante la clausura de la V Xornada Técnica Monográfica do Porco Celta en Galicia, celebrada en Lugo. Porque como ya han mostrado proyectos como el que se desarrolla en el monte comunal de Carballo, en el concello de Friol, el porco celta es un gran bombero.

No hay que olvidar, de todas formas, que no por tener más animales los efectos de esa lucha contra el fuego van a ser mejores. Calcular la carga ganadera por hectárea es fundamental para evitar dañar los árboles o el suelo, al tiempo que se busca un equilibrio óptimo para favorecer su posterior regeneración. Esa fue una de las preocupaciones planteadas por algún ganadero durante la jornada. De hecho, hay algún estudio en el que ya se está analizando el impacto de animales como el porco celta en los recursos edáficos del monte.

Entre las alternativas que se barajan para lograr ese equilibrio entre el cuidado del entorno y la ganadería extensiva están las vallas móviles para favorecer la rotación en el pastoreo o poner protección en árboles.