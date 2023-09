Las ONG ecologistas acusan a Europa de difundir «información engañosa» sobre el lobo

j.l.cereijido | EFE

Varias organizaciones ecologistas se dirigieron por carta a la Comisión Europea para criticar que haya difundido «información engañosa» sobre la situación de los lobos en la Unión Europea (UE), y pidieron que no se rebaje el estatuto de protección del que gozan esos carnívoros salvajes.

«La afirmación de que la concentración de manadas de lobos se ha convertido en un peligro para el ganado y potencialmente para los humanos no se basa en la ciencia», indicaron en una misiva plataformas como WWF, EuroNatur, BirdLife o Client Earth. Se refieren a la declaración de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien la pasada semana señaló que «la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos».

Con ese argumento, la Comisión Europea anunció un período de consultas para recabar información para analizar de nuevo el grado de protección que deben recibir esos animales. «Estamos profundamente alarmados por los comentarios engañosos en las redes sociales sobre los lobos que fueron emitidos en su nombre», señalan las organizaciones medioambientalistas en su respuesta.

Agregan que «el mensaje en la comunicación de prensa es engañoso y adelanta el resultado de la consulta pública» y subrayan que «en Europa el lobo no se considera peligroso para los humanos». «La evidencia científica ha demostrado que los lobos no ven a los humanos como presas, y los encuentros fatales son excepcionales, a diferencia de una serie de amenazas reales y significativas para la vida humana, como eventos climáticos extremos, accidentes automovilísticos y contaminación», agregaron.

Las oenegés añaden que «el daño al ganado a menudo está relacionado con la falta de supervisión adecuada y/o protección física», y sugirieron «buenas prácticas» como «entrenamiento de perros para proteger los rebaños, la educación de los pastores, herramientas y soluciones técnicas para disuadir a los lobos», recogidas ya en las directrices de la UE. La normativa vigente sobre ayudas de Estado permite también compensar a los agricultores por los daños causados por animales protegidos, como los lobos, así como el reembolso de ciertas inversiones como la instalación de cercas eléctricas o la compra de perros guardianes.

Las plataformas ecologistas criticaron que la consulta no se realice en base a «datos científicos confiables» sino a partir de «evidencia anecdótica presentada a través de un proceso de consulta no transparente e irregular» para el que solo se da un período de 18 días, que «no es razonable», indican. «Los lobos son una parte integral del patrimonio natural de Europa, desempeñando un papel vital en el equilibrio y la biodiversidad del ecosistema, y el regreso del lobo a Europa es un considerable éxito en la conservación que no debe ponerse en peligro», sostienen.

A menos de un año de las elecciones al Parlamento Europeo y en un contexto de malestar entre parte de los agricultores a propósito de la protección de la biodiversidad por la tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Comisión se abrió a rebajar la protección al lobo en respuesta a una resolución aprobada por la Eurocámara el pasado noviembre.