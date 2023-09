Los ganaderos piden al Gobierno «reflexión» sobre el lobo y Planas recuerda que en España ya hay un plan de gestión flexible

CESAR QUIAN

El giro dado por Bruselas en relación con la gestión del lobo ha sido aplaudido por los ganaderos. Después de que la Comisión Europea emitiera un comunicado en el que anunciaba que revisaría la protección de esta especie porque entendía que algunas manadas son un peligro para la convivencia con el ganado doméstico, organizaciones como la Unións de Pequeños Agricultores (UPA) emitieron otro comunicado en el que muestran su satisfacción por esta «toma de conciencia» de Europa. Lo que piden ahora es reflexión al Gobierno central, «cuya última decisión fue la protección total del lobo, ignorando las demandas de la comunidad ganadera».

Sobre el asunto se pronunció también el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien recordó durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la Reunión Informal lde Miistros de Agricultura de la UE que España dispone de instrumentos legales dentro del plan de gestión del lobo para que, en el caso de que en un lugar determinado, haya una sobrepropagación o existan animales especialmente peligrosos puedan ser objeto, previa autorización administrativa, de la extracción correspondiente.

Europa dice ahora que el lobo «es un peligro real para el ganado» y decide revisar su protección M. Alfonso

La cuestión es que los ganaderos argumentan que para que exista convivencia entre las granjas y el lobo tiene que haber «control poblacional, unas indemnizaciones justas e igualitarias y unas ayudas a la prevención de ataques que, aunque previstas en los Presupuestos Generales del Estado, aún no están llegando a los ganaderos adecuadamente». Por eso, piden la convocatoria de la Mesa del Lobo, donde estén presentes as organizaciones de ganaderos y las comunidades autónomas. Para UPA el giro dado por el Ejecutovo europeo, aunque llega tarde, «demuestra que la expansión de un gran carnívoro depredador, como es el lobo, genera problemas a la población rural que no deben ignorarse».

Sobre las ayudas Planas recordó que ya sea con cargo a fondos del segundo pilar de la política agraria común, a fondos propios o de las comunidades autónomas o de Agroseguro «hay opción de adquirir y financiar instrumentos de defensa frente a los ataques de este carnívoro y proteger a las explotaciones ganaderas»

Planas dijo entender la angustia que genera el asunto a los ganaderos y de ahí que, personalmente, cree que las palabras de la presidenta de la Comisión europea están llenas de realismo. Por eso, añadió, resulta importante de todas formas que la Comisión Europea quiera profundizar en la elaboración de un Censo Europeo del Lobo.

La Comisión Europea ha abierto un plazo de quince días para recibir en el email EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu los datos y opiniones de las comunidades implicadas, así como de los científicos expertos en el tema.