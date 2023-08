La cooperativa ganadera que hizo sostenible vivir en la montaña

La propietaria del Bar Xegunde posa con algunos de los platos preparados de A Carqueixa cedida

A principios de los noventa era habitual en concellos de montaña como Navia de Suarna o Cervantes compartir coche para bajar a la discoteca a Becerreá. Aquellos jóvenes sabían que compartir vehículo era la mejor manera de reducir costes ampliando el presupuesto para tomar copas al ritmo de Celtas Cortos. Salvando las distancias, el grupo de 27 ganaderos que fundó en 1994 A Carqueixa debió de pensar algo parecido. Que compartiendo experiencia y trabajo podían hacer mucho más rentable su actividad. En su caso la ganadería cárnica. De ese modo apostaron por el cooperativismo, como fórmula para crecer e independizarse de intermediarios, y por la ganadería extensiva, como un modelo de manejo que colabora con el cuidado del medio ambiente.

Veintinueve años después esta es una cooperativa ganadera que cuenta con 220 socios que manejan sus animales en extensivo, un consejo rector paritario, un 44% de los titulares de las explotaciones socias son mujeres y a la que el Ministerio de Agricultura acaba de conceder el segundo premio en la categoría de Excelencia a la Innovación de Mujeres en la Actividad Agraria. Su mérito es que ha dado a conocer el papel que juegan las mujeres en la ganadería y ha hecho sostenible económicamente vivir en una montaña con inviernos largos que durante décadas ha visto como sus habitantes emigraban hacia Barcelona o la costa atlántica. Lo ha hecho al recuperar con su marca Sabor dos Ancares, lanzada hace unos años, el poder de los ganaderos y ganaderas a la hora de decidir a quién y a qué precio comercializan la carne de unos animales que, además, son bomberos de la montaña. «O que se fixo foi un proceso de empoderamento dos gandeiros que agora son capaces de controlar todo o proceso de xeito que obteñen uns prezos entre un 10 e un 15% máis elevados que a media», explica Román Sánchez, gerente de A Carqueixa.

Y para ellos no hay mejor satisfacción, como explica Marí Carmen, que ver como en un momento «no que todos os rapaces queren silla, bolígrafo e ordenador, haxa persoas novas que se incorporan a actividade gandeira e ve que se pode vivir disto e vivir ben».

El marido de Mari Carmen no fue uno de los socios fundadores de A Carqueixa, pero no lo fue por poco. Ella recuerda que incorporó SAT Villaverde hace unos 23 años, dos antes de que ella abriera el restaurante Bar Xegunde, en Navia de Suarna. Justamente son las recetas tradicionales de su local las que utiliza para los platos preparados que comercializa O Sabor de Os Ancares a través de su página web. En muchos platos va, probablemente, carne de los animales que cuida la explotación de su marido.

Platos preparados

Porque esta, la de los platos preparados, es la penúltima aventura de A Carqueixa. No va a ser la última. De momento, cualquiera puede pedir la ternera en salsa de higos, el jarrete con castañas, los callos o el caldo de Mari Carmen. No tardarán en ampliar la carta probablemente porque están en trámites para utilizar el comedor del centro escolar de Donís para tener más espacio donde elaborar platos. «Non sabes o gusto que che da que veña alguén de vacacións e che diga, é que xa che probei a carne co castañas», dice Marí Carmen con voz de haber logrado algo grande dando pasos pequeños.

Primero fue el lanzamiento de una página web a través de la que los ganaderos distribuyen de forma directa la carne de unos animales que pastan libres en las montañas. Luego abrieron una tienda en la Plaza de Abastos de Lugo, más tarde los platos preparados... «Agora conócente. Hai que ir pouco a pouco, facendo as cousas ben», dice.

Un mastín acompaña a Marisol que está en el prado con algunas de sus vacas

Hasta el momento parece que la estrategia les ha dado resultado. Tienen muchos clientes dentro de Galicia, pero también fuera. Sobre todo en Barcelona. Quizá porque ese es uno de los destinos mayoritarios de la población de la comarca de Os Ancares.

La puesta en marcha de ese abanico de inciativas ha contribuido a crear empleo en la zona. Lucía, que tiene 28 años, es un ejemplo. Ella es de Cervantes, de Piornedo en concreto. Quiso quedarse en su pueblo y pudo hacerlo gracias al empleo que encontró hace más de dos años en la cooperativa. «Esto axudou moito a asentar poboación na zona e axudou a vir a moita xente porque hai colaboración entre a cooperativa e o GDR. Ata veu un rapaz de Zaragoza a asentarse aquí», dice este joven.

De lo que se trata, en definitiva, es que la actividad ganadera sea la base para crear riqueza en la zona y, de ese modo, fijar población. Su objetivo es lograr que no continúen cerrándose ventanas al campo.

Otros galardonados

A Carqueixa fue una de las entidades reconocidas por el papel que juegan en ella las mujeres que la componen, pero el Ejecutivo central a través de los premios que concede el Ministerio de Agricultura también ha reconocido, entre otros, a la Ángela Molina, «por su intachable trayectoria profesional consolidada y vinculada al medio rural»; a la granja familiar de porcina de Guaso (Huesca) L´Albeitar SC, por la eliminación del uso metafiláctico de antibióticos, la reducción de emisiones de amoníaco y la eliminación del uso de fertilizantes; además de María Mercè Oms Molist, por su proyecto Casanova que combina en Sora (Barcelona) la ganadería extensiva y ecológica de vacas de carne con la residencia de caballos no productivos.