Galicia centrará los Next Generation del sector agroalimentario en modernizar y digitalizar la industria láctea

ROI FERNÁNDEZ

Galicia presentará al Perte del sector agroalimentario -el mecanismo administrativo creado por el Gobierno para tramitar los fondos Next Generation- un proyecto centrado en la modernización y digitalización de la industria láctea. Así lo anunció esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el foro Next Generation Galicia do Perte Agroalimentario, que se celebró en la Cidade da Cultura y en el que participaron el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde; el conselleiro de Medio Rural, José González, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, además de los representantes del sector.

El presidente destacó que el proyecto tractor Smartz4milk como producto de la colaboración público privada y de la fusión entre el sector lácteo y el de la investigación y el desarrollo tecnológico. Participarán en el 19 empresas, centros tecnológicos y otras entidades gallegas, junto con entidades similares de Asturias, Cantabria, Andalucía, Cataluña y Valencia. Su objetivo global es mejorar la producción de la industria láctea.

Rueda destacó que el Perte es una «oportunidade inmensa», ya que cuenta con 1.500 millones de euros y añadió que la industria gallega tiene fortaleza para optar a parte de esos fondos.

Recordó además la baja ejecución de los fondos, ya que solo se ha convocado el 30 %, 12.339 millones de euros de los 41.000 anunciados e insistió en que es precisa una «certa descentralización», porque el tiempo para ejecutar los fondos sigue corriendo.

Por esos motivos, el presidente pidió «celeridade» y «xustiza» al Gobierno central para tramitar esos fondos, y que no se repitan las «malas experiencias» que se dieron por ejemplo con el Perte de la automoción y la exclusión de Stellantis en su primera convocatoria. También lamentó que haya pasado un año desde que se aprobó el Perte hasta que se publicó la convocatoria.

El titular de la Xunta recordó que Galicia agrupa a más de la mitad de los ganaderos del país, unos 6.600 profesionales, y destacó además otros proyectos que concurrirán a los fondos como el llamado Milktelligence, que pretende mejorar la productividad del sector mediante el análisis de datos clave; y Smart4Cheese, que impulsará la digitalización del sector lácteo y las queserías.