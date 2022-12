—Tal como está la propiedad de atomizada, es difícil.

—Insisto en que depende de las zonas. Es verdad que alrededor de los pueblos hay muchas fincas que se podrían aprovechar pero, o no quieren, o no se encuentra al propietario. Hay una falta de concienciación por parte de la población que no se dedica a la ganadería de poder ceder esos terrenos. Pero yo diría que falta mucha ganadería extensiva.

Pilar Canicoba

—Antes se decía lo contrario.

—Sí, para tener menos costes. La extensiva requiere otras infraestructuras: cierres, pastoreo... Pero al final, la extensiva requiere algunas horas más, pero en costes es mil veces menor y hacemos un trabajo importante para el medio ambiente. Quizás falta el reconocimiento de la labor que hace el ganadero extensivo. Y aún se culpa de que es mala para el campo.