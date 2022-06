Lo que ha ocurrido, matiza Xosé Antonio Meixide, investigador del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), «é que había moita seca acumulada. Despois houbo dous momentos de chuvia. Un entre os últimos días de maio e os primeiros de xuño. O outro nestes últimos días. Pero en canto á restauración da base hidrolóxica, estes períodos de auga non afectaron do mesmo xeito a todo o territorio. En Ourense, por exemplo, nestes días non choveu tanto como noutras partes de Galicia». La lluvia no ha ayudado a todos.

Por cultivos

Pero es que además, como añade, «nunca chove a gusto de todos porque o que é bo para uns cultivos, non o é tanto para outros». Como ejemplo, este investigador explica que no todos los cultivos precisan la misma cantidad de humedad para su correcto desarrollo: «Para a pataca, a herba ou o millo fai falla auga, pero no caso da viña non se precisa tanta porque o exceso de humidade pode provocar a aparición de enfermidades na pranta».