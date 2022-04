MONCHO FUENTES

La Consellería de Medio Ambiente ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica que el reparto de ayudas por daños causados por el lobo tenga en cuenta el número de manadas que hay distribuidas en cada comunidad, además de los datos de daños provocados por este animal que estén probados. Al menos es lo que ha pedido la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante la reunión por videoconferencia convocada por la directora general de Biodiversidad, Bosques e Desertización, María Jesús Rodríguez, para hablar con representantes de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León para hablar de la gestión de las ayudas del lobo e invitarles a enviar sus propuestas por escrito antes del 21 de abril. Como representante de la Xunta y tal y como explica la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado, Do Campo justificó su rechazo a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico subrayando que las cuatro comunidades convocadas «concentran o 95% dos exemplares de lobo ibérico de todo o país. Por iso carece de sentido que o Goberno central propoña un reparto dos fondos destinados a previr posibles ataques no sector agrogandeiro sen ter en conta todo o peso da presencia real destes animais nos distintos puntos do país».

Además, entiende que es necesario en este caso valorar el número de cabezas de ganado en extensivo y semiextensivo que hay en cada comunidad, independientemente de la especie de que se trate. Porque una de las cosas que criticó la directora xeral es que, como añade el comunicado, «na proposta trasladada polo Goberno central unicamente se teñen en conta os exemplares de vacún, obviando os posibles ataques que se poidan rexistrar a ovellas, cabalos e outras especies gandeiras».

Acelerar los trámites para que las comunidades puedan disponer de los fondos comprometidos para las ayudas es otro de los asuntos tratados en la reunión. De lo contrario, dicen, corren el riesgo de que no se puedan ejecutar. En este sentido, desde este departamento de la Xunta dicen que hace 7 meses que la ministra anunció una partida de 20 millones de euros para facilitar la convivencia entre el lobo y la ganadería, pero todavía no se ha plasmado en ningún plan o programa concreto. Por ello, añaden desde la Xunta, no se han podido repartir entre las comunidades.